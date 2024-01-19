Εκατοντάδες φορτηγά έχουν συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ κοντά στην Πύλη του Βραδεμβούργου, όπου από το μεσημέρι βρίσκεται σε εξέλιξη συλλαλητήριο με σημεία αιχμής την αύξηση στις τιμές των διοδίων και το τέλος διοξειδίου του άνθρακα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή σταθμεύουν 620 φορτηγά και 150 τρακτέρ, ενώ κατά της κυβέρνησης διαδήλωσαν περί τα 1500 άτομα.
🇩🇪 #GermanFarmers and trucks in #Berlin #Deutschland #Germany #Bauern #Bauerndemo #Bauernproteste #Bauernprotest #Bauernprotesten #Bauernaufstand #TruckDriverProtest #FarmersProtest #Deutsch pic.twitter.com/Bw6D9jnDru— Gabriele M. (@Gabriele_M24) January 19, 2024
Νωρίτερα το πρωί 200 άτομα με 80 τρακτέρ και 25 φορτηγά συγκεντρώθηκαν στην κεντρική είσοδο του Εκθεσιακού Κέντρου της πρωτεύουσας, όπου από σήμερα φιλοξενείται η διεθνής έκθεση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων «Πράσινη Εβδομάδα».
🇩🇪 #GermanFarmers and trucks in #Berlin #Deutschland #Germany #Bauern #Bauerndemo #Bauernproteste #Bauernprotest #Bauernprotesten #Bauernaufstand #TruckDriverProtest pic.twitter.com/9uw5sXJBxq— Gabriele M. (@Gabriele_M24) January 18, 2024
Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Αγροτών, η οποία διαμαρτύρεται για τα σχέδια κατάργησης της επιδότησης του αγροτικού ντίζελ, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και την προσεχή εβδομάδα, αλλά με δράσεις πιο περιορισμένης κλίμακας. «Οι αγρότες μας είναι απογοητευμένοι που δεν ακούστηκαν», δήλωσε ο επικεφαλής της Ένωσης, Γιοάχιμ Ρούκβιντ, αναφερόμενος στη χθεσινή συζήτηση στην Bundestag, από την οποία δεν προέκυψε υπαναχώρηση της κυβέρνησης.
«Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερες κινητοποιήσεις, περισσότερο στοχευμένες, προκειμένου να εκφράσουμε με ιδιαίτερο τρόπο πόσο σημαντικό είναι για μας να αποσυρθεί το σχέδιο», ανέφερε ο κ. Ρούκβιντ.
