Την απαγωγή του Ολλανδού πρωθυπουργού, Μαρκ Ρούτε, σχεδίαζε η ομάδα που φέρεται να δολοφόνησε δημοσιογράφους στην Ολλανδία το 2021, αποκάλυψε μάρτυρας στην υπόθεση.

Ο προστατευόμενος μάρτυρας, γνωστός στους Ολλανδούς εισαγγελείς μόνο ως «5089», είπε ότι η ομάδα ήταν τόσο ισχυρή, που «θέλουν ακόμη και να απαγάγουν τον πρωθυπουργό», δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελικής υπηρεσίας του Άμστερνταμ.

Ο Πέτερ ντε Βρις, ένας βραβευμένος Ολλανδός δημοσιογράφος, δολοφονήθηκε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο του Άμστερνταμ τον Ιούλιο του 2021, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ολλανδία. Ο δημοσιογράφος δέχτηκε πυροβολισμούς λίγο μετά την αποχώρησή του από τα στούντιο του RTL TV, όπου εμφανιζόταν συχνά ως ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Πέθανε στο νοσοκομείο εννέα μέρες αργότερα.

Ο Ντε Βρις είχε γίνει γνωστός για τις έρευνές του που έχουν φέρει στο φως εγκλήματα του ολλανδικού υποκόσμου.

Η εφημερίδα Het Parool με έδρα το Άμστερνταμ ήταν η πρώτη που δημοσίευσε τη συγκεκριμένη μαρτυρία σχετικά με πιθανή απειλή για τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ρούτε.

Ο μάρτυρας έμαθε τις πληροφορίες από έναν 28χρονο γνωστό ως «Krystian M.», ο οποίος είναι ύποπτος για τον συντονισμό της φονικής επίθεσης εναντίον του de Vries και την καθοδήγηση των άλλων δραστών, ανέφερε η εισαγγελική υπηρεσία.

Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε τις συγκεκριμένη πληροφορία κατά τη διάρκεια ανάκρισης από τον ανακριτή τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με την εισαγγελική υπηρεσία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.