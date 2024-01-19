Λογαριασμός
Κατάθεση σοκ στην Ολλανδία: Εγκληματική ομάδα σχεδίαζε να απαγάγει τον Μαρκ Ρούτε

Η ίδια εγκληματική ομάδα είχε δολοφονήσει γνωστό δημοσιογράφο στην Ολλανδία το 2021

Την απαγωγή του Ολλανδού πρωθυπουργού, Μαρκ Ρούτε, σχεδίαζε η ομάδα που φέρεται να δολοφόνησε δημοσιογράφους στην Ολλανδία το 2021, αποκάλυψε μάρτυρας στην υπόθεση.

Ο προστατευόμενος μάρτυρας, γνωστός στους Ολλανδούς εισαγγελείς μόνο ως «5089», είπε ότι η ομάδα ήταν τόσο ισχυρή, που «θέλουν ακόμη και να απαγάγουν τον πρωθυπουργό», δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελικής υπηρεσίας του Άμστερνταμ.

Ο Πέτερ ντε Βρις, ένας βραβευμένος Ολλανδός δημοσιογράφος, δολοφονήθηκε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο του Άμστερνταμ τον Ιούλιο του 2021, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ολλανδία. Ο δημοσιογράφος δέχτηκε πυροβολισμούς λίγο μετά την αποχώρησή του από τα στούντιο του RTL TV, όπου εμφανιζόταν συχνά ως ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Πέθανε στο νοσοκομείο εννέα μέρες αργότερα.

Ο Ντε Βρις είχε γίνει γνωστός για τις έρευνές του που έχουν φέρει στο φως εγκλήματα του ολλανδικού υποκόσμου.

Η εφημερίδα Het Parool με έδρα το Άμστερνταμ ήταν η πρώτη που δημοσίευσε τη συγκεκριμένη μαρτυρία σχετικά με πιθανή απειλή για τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ρούτε.

Ο μάρτυρας έμαθε τις πληροφορίες από έναν 28χρονο γνωστό ως «Krystian M.», ο οποίος είναι ύποπτος για τον συντονισμό της φονικής επίθεσης εναντίον του de Vries και την καθοδήγηση των άλλων δραστών, ανέφερε η εισαγγελική υπηρεσία.

Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε τις συγκεκριμένη πληροφορία  κατά τη διάρκεια ανάκρισης από τον ανακριτή τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με την εισαγγελική υπηρεσία. 
 

