ΕΕ: Προειδοποίηση Μπορέλ στον Λίβανο να μην παρασυρθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ έκρουσε σήμερα των κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι ο Λίβανος δεν θα πρέπει να παρασυρθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση ως αποτέλεσμα του πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς.

Μιλώντας κατά την επίσκεψή του στον Λίβανο ο Μπορέλ είπε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αποφευχθεί μια περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε το Ισραήλ ότι "κανένας δεν θα βγει κερδισμένος από μια περιφερειακή σύγκρουση".

Ο Μπορέλ έκανε τα παραπάνω σχόλια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι έπειτα από συνομιλίες που είχε με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την κατάσταση εντός και πέριξ της Γάζας περιλαμβανομένου του αντίκτυπου που έχει ο πόλεμος και της κατάστασης στο ισραηλινολιβανικό σύνορο.

"Βλέπουμε μια ανησυχητική εντατικοποίηση ανταλλαγής πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής", είπε ο Μπορέλ.

Μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο το 2000, έπειτα από 22 χρόνια κατοχής, ο ΟΗΕ χάραξε μια “Μπλε Γραμμή” ορίζοντας τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

