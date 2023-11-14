Μπορέλ: Ο Eυρωπαϊκός Στρατός πρέπει να είναι έτοιμος το 2025

Η ικανότητα ταχείας ανάπτυξης (rapid deployment capacity) στρατιωτικής δύναμης πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική το 2025, τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε επίπεδο υπουργών Άμυνας, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με όσα πρέπει να γίνουν.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπορέλ, ο στόχος είναι 5.000 στρατιώτες να μπορούν να ανταποκριθούν «σε κάθε επικείμενη απειλή και να αντιδράσουν σε κατάσταση κρίσης», επισημαίνοντας ότι η ικανότητα ταχείας ανάπτυξης αποτελεί βασικό κομμάτι της Στρατηγικής Πυξίδας.

Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι με την Στρατηγική Πυξίδα να γίνει ισχυρότερος και ικανότερος πάροχος ασφάλειας, όπως επίσης να είναι σε θέση να αντιδρά γρήγορα, σθεναρά και αποτελεσματικά σε συγκρούσεις και κρίσεις εκτός των συνόρων της.

Θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αναπτύξει γρήγορα έως και 5.000 στρατιώτες για να ανταποκριθούν σε επικείμενες απειλές, να αντιδράσουν σε καταστάσεις κρίσης και να προσαρμοστούν σε διαφορετικές φάσεις και σενάρια, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης πολιτών από μια περιοχή.

Αυτός ο μηχανισμός θα αναπτυχθεί με βάση συγκεκριμένα επιχειρησιακά σενάρια.

Προετοιμασίες της ικανότητας ταχείας ανάπτυξης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών καθηκόντων, της σύνθεσης και των οικονομικών πτυχών της, έχουν προχωρήσει καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

