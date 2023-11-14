Ο ηγέτης των Χούθι της Υεμένης δεσμεύτηκε σήμερα ότι η οργάνωσή του θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και ότι οι δυνάμεις του θα αναζητούν ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

«Κρατάμε ανοιχτά τα μάτια για να παρακολουθούμε συνεχώς και να αναζητούμε οποιοδήποτε Ισραηλινό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, ιδίως στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ και κοντά στα χωρικά ύδατα της Υεμένης» ανέφερε ο Αμπντουλμαλί, Αλ Χούθι σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Η οργάνωση, που στηρίζεται από το Ιράν, έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες, ένα γεγονός που εγείρει φόβους για τη διάχυση του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην ευρύτερη περιοχή. Οι Χούθι ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη και τα παράλια της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

