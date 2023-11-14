Επίθεση με ρουκέτες σε συνοικία του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης η Χαμάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, ο ένας σοβαρά.
Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα, από τις ρουκέτες, οι οποίες δεν αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, τραυματίστηκε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών, οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μία γυναίκα 43 ετών, που δεν διατρέχει κίνδυνο.
Σε βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι στην περιοχή, φαίνονται οι καπνοί και τα συντρίμμια από την έκρηξη των πυραύλων, καθώς και η βοήθεια που παρέχεται στους τραυματίες.
Δείτε το βίντεο:
From the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/pdOt1vYWmA— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023
