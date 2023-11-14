Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ - Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά - Δείτε βίντεο

Καπνοί και φωτιές παντού μετά την έκρηξη των πυραύλων στη συνοικία του Τελ Αβίβ

Τελ Αβίβ

Επίθεση με ρουκέτες σε συνοικία του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης η Χαμάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, ο ένας σοβαρά.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα, από τις ρουκέτες, οι οποίες δεν αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, τραυματίστηκε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών, οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μία γυναίκα 43 ετών, που δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σε βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι στην περιοχή, φαίνονται οι καπνοί και τα συντρίμμια από την έκρηξη των πυραύλων, καθώς και η βοήθεια που παρέχεται στους τραυματίες.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Τελ Αβίβ Χαμάς Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark