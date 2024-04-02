Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα Τρίτη την ισραηλινή επίθεση που σκότωσε επτά εργαζόμενους της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen στην Γάζα ζητώντας την έναρξη έρευνας.

«Καταδικάζω την επίθεση αυτή και ζητώ την έναρξη έρευνας το συντομότερο δυνατόν», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο Χ. «Παρά όλα τα αιτήματα για την προστασία των αμάχων και τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνεχίζουμε να βλέπουμε αθώους να σκοτώνονται».

I pay tribute to the @WCKitchen staff members killed in an Israeli air strike in Gaza.



I condemn the attack and urge an investigation.



Despite all the demands to protect civilians and humanitarian workers, we see new innocent casualties. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.