«Συνεχίζουμε να βλέπουμε αθώους να σκοτώνονται»: Ο Ζοζέπ Μπορέλ καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση σε ΜΚΟ

«Καταδικάζω την επίθεση αυτή και ζητώ την έναρξη έρευνας το συντομότερο δυνατόν», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο Χ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα Τρίτη την ισραηλινή επίθεση που σκότωσε επτά εργαζόμενους της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen στην Γάζα ζητώντας την έναρξη έρευνας.

«Καταδικάζω την επίθεση αυτή και ζητώ την έναρξη έρευνας το συντομότερο δυνατόν», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο Χ. «Παρά όλα τα αιτήματα για την προστασία των αμάχων και τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνεχίζουμε να βλέπουμε αθώους να σκοτώνονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

