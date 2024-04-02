Ο τελευταίων επιζών του USS Arizona, του αμερικανικού πολεμικού πλοίου που έμεινε στην ιστορία διότι βυθίστηκε όταν ο ιαπωνικός αυτοκρατορικός στρατός βομβάρδισε το Περλ Χάρμπορ, πέθανε στα 102 του χρόνια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα οργάνωση αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης.

Ο Λου Κόντερ ήταν εικοσάχρονος πηδαλιούχος τρίτης τάξης στο θωρηκτό και βοήθησε να σωθούν ναύτες την 7η Δεκεμβρίου 1941, όταν ιαπωνικά καταδιωκτικά-βομβαρδιστικά εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό.

Ο βομβαρδισμός, που ώθησε τις ΗΠΑ να εμπλακούν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε ολοσχερώς τα περισσότερα από τα πλοία του στόλου, τα οποία στάθμευαν στη ναυτική βάση της Χαβάης, στοιχίζοντας τη ζωή σε 2.000 και πλέον Αμερικανούς.

Πάνω από 1.000 άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στο USS Arizona έχασαν τη ζωή τους και τα πτώματα πολλών παραμένουν ως ακόμα και σήμερα στο ναυαγισμένο θωρηκτό.

Για «σπαρακτική απώλεια» έκανε λόγο η Αϊλίν Άτερνταϊκ, πρόεδρος και γενική διευθύντρια της Pacific Historic Parks, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης. «Ο Λου Κόντερ ενσάρκωνε αυτό που σήμαινε να είναι κανείς μέλος της σπουδαιότερης γενιάς, εκείνων των Αμερικανών το συλλογικό θάρρος, τα επιτεύγματα και οι θυσίες των οποίων έσωσαν τη χώρα μας από την τυραννία».

«Η καριέρα του στο Πολεμικό Ναυτικό ήταν εξαίρετη και δεν έπαψε ποτέ να παροτρύνει τα σχολεία, τους γονείς και τους απλούς Αμερικανούς να μην ξεχάσουν ποτέ το Περλ Χάρμπορ», πρόσθεσε.

Ο Λου Κόντερ έγινε πιλότος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε δυο φορές, ιδίως ανοικτά της Νέας Γουινέας, όπου το πλήρωμά του και ο ίδιος προσθαλασσώθηκαν σε νερά γεμάτα καρχαρίες.

Ως αξιωματικός πληροφοριών, συμμετείχε σε αποστολές μάχης στην Κορέα και δημιούργησε πρόγραμμα εκπαίδευσης του ναυτικού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, διετέλεσε σύμβουλος των προέδρων Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Κένεντι και Λίντον Τζόνσον.

Πέθανε στο σπίτι του στην Γκρας Βάλι, στην Καλιφόρνια, έχοντας πλάι του συγγενείς του, ανέφερε η Pacific Historic Parks μέσω Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

