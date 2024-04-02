Έξι από τους δεκαοκτώ υπουργούς της κυβέρνησης του Περού ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, την παραίτησή τους εν μέσω της έρευνας σε βάρος της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε για αθέμιτο πλουτισμό, η οποία συνδέεται με ρολόγια Rolex που φέρεται να έχει στην κατοχή της.

«Φεύγω επειδή της το ζήτησα και η κυρία (Μπολουάρτε) δέχθηκε», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Βίκτορ Τόρες βγαίνοντας από το προεδρικό μέγαρο μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Βρισκόταν στη θέση αυτή από τις 21 Νοεμβρίου και επικαλέσθηκε «οικογενειακά προβλήματα».

Μερικές ώρες αργότερα, οι υπουργοί αρμόδιοι για την Παιδεία, τις Γυναίκες, την Αγροτική Ανάπτυξη, την Παραγωγή και το Εξωτερικό Εμπόριο ανακοίνωσαν επίσης τις παραιτήσεις τους χωρίς να τις αιτιολογήσουν.

Αυτό το κύμα παραιτήσεων σημειώθηκε την προπαραμονή της ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, αύριο, Τετάρτη, από το κοινοβούλιο στο νέο πρωθυπουργό Γκουστάβο Αντριάνσεν και στην κυβέρνησή του. Ο Αντριάνσεν, ένας 57χρονος κεντροδεξιός διπλωμάτης, αντικατέστησε τον Αλμπέρτο Οταρόλα, σε βάρος του οποίου διεξάγεται έρευνα για αθέμιτη επιρροή.

Μέσα στη νύχτα, η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε διόρισε έξι νέους υπουργούς σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Η αποσκίρτηση του ενός τρίτου της κυβερνητικής ομάδας συνέβη επίσης δύο ημέρες μετά την έρευνα στην κατοικία της Μπολουάρτε και στο προεδρικό γραφείο από περίπου 40 αστυνομικούς και δικαστικούς, οι οποίοι αναζητούσαν ρολόγια Rolex που η πρόεδρος είναι ύποπτη ότι δεν ανέφερε στη δήλωση της περιουσίας της.

Το σκάνδαλο ξέσπασε στις 15 Μαρτίου, όταν τοπικός ενημερωτικός ιστότοπος δημοσιοποίησε σειρά φωτογραφιών, στις οποίες η Μπολουάρτε εικονιζόταν να φοράει διάφορα πολυτελή ρολόγια ενώ βρισκόταν στην κυβέρνηση το 2021 και το 2022.

Ο νέος πρωθυπουργός χαρακτήρισε την έρευνα αυτή «αφόρητη προσβολή της αξιοπρέπειας της προεδρίας της Δημοκρατίας και του έθνους που αυτή εκπροσωπεί».

Κανένα Rolex

Η αστυνομία που, μαζί με την εισαγγελία, πραγματοποίησε τις αιφνιδιαστικές έρευνες στο πλαίσιο του «Rolexgate», διευθύνονταν θεωρητικά από τον υπουργό Βίκτορ Τόρες. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, μερικοί από την κυβέρνηση του είχαν ζητήσει να καθαιρέσει τον συνταγματάρχη που ηγήθηκε των επιχειρήσεων.

Μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, η εισαγγελία κάλεσε την Μπολουάρτε να εμφανίσει τα ρολόγια που έχει στην κατοχή της την Παρασκευή, οπότε έχει κληθεί να παρουσιασθεί ενώπιόν της. Η υπεράσπιση της προέδρου υποστηρίζει ότι η αστυνομία βρήκε μερικά ρολόγια στη διάρκεια των επιχειρήσεων στο μέγαρο της κυβέρνησης, αλλά κανένα Rolex.

Η αντιπολίτευση ζητάει την καθαίρεση της προέδρου, όμως δεν διαθέτει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της δεξιάς.

«Αν η κυρία (Μπολουάρτε) φύγει, το Περού θα βουλιάξει», σχολίασε ο παραιτηθείς υπουργός Εσωτερικών. «Η κυρία δεν έχει τίποτε να κρύψει. Φεύγω γαλήνιος, με τα χέρια καθαρά», πρόσθεσε ο Βίκτορ Τόρες.

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών Βάλτερ Ορτίς Ακόστα είναι συνταξιούχος στρατηγός της αστυνομίας και υπήρξε ο πρώτος στην ιεραρχία στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Η Ντίνα Μπολουάρτε, 61 ετών, διαβεβαίωσε κι αυτή πως έχει «καθαρά χέρια» και δεν διαθέτει παρά ένα ρολόι.

Έγινε πρόεδρος μετά την καθαίρεση, στις αρχές Δεκεμβρίου 2022 και τη σύλληψη του αριστερού αρχηγού του κράτους Πέδρο Καστίγιο, του οποίου ήταν η αντιπρόεδρος.

Σε βάρος της διεξάγεται ήδη έρευνα για «γενοκτονία, ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές συνθήκες και πρόκληση σοβαρών τραυμάτων» μετά το θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων στη διάρκεια των δύο μηνών κοινωνικής αναταραχής που συνόδευσαν την άνοδο της επικεφαλής του κράτος.

Σε περίπτωση που ασκηθούν διώξεις σε βάρος της, η πρόεδρος του Περού δεν θα μπορέσει, βάσει του Συντάγματος, να δικασθεί πριν από τον Ιούλιο του 2026, οπότε λήγει η θητεία της.

