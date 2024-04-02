Λογαριασμός
Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο στη Φινλανδία - 12χρονοι ο ύποπτος και οι τρεις τραυματίες

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον ύποπτο των πυροβολισμών, προσθέτοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό ήταν ανήλικοι 

Finland

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Βάνταα της Φινλανδίας τo πρωί Τρίτης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η φινλανδική αστυνομία. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον ύποπτο των πυροβολισμών, προσθέτοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό ήταν ανήλικοι. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παραμένει άγνωστη. 

Το σχολείο έχει περίπου 800 μαθητές και 90 άτομα προσωπικό. Ο ύποπτος όπως και τα θύματα είναι 12 ετών, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθηστο Ελσίνκι χωρίς να προβάλλει αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο.

"Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά το συμβάν. Παρακαλούνται οι περαστικοί να μείνουν μακριά από την περιοχή και τους εσωτερικούς χώρους. Η πόρτα δεν πρέπει να ανοίγει σε αγνώστους", ανέφερε η αστυνομία στην πρώτη ανακοίνωσή της.

Αρκετά φινλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ασθενοφόρα εθεάθησαν να φεύγουν από τον χώρο του σχολείου με αναμμένες σειρήνες.

Στο σχολείο βρέθηκαν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις. Στη 1μμ θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου. 

