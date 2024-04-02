Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Βάνταα της Φινλανδίας τo πρωί Τρίτης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η φινλανδική αστυνομία. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον ύποπτο των πυροβολισμών, προσθέτοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό ήταν ανήλικοι. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παραμένει άγνωστη.

Το σχολείο έχει περίπου 800 μαθητές και 90 άτομα προσωπικό. Ο ύποπτος όπως και τα θύματα είναι 12 ετών, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθηστο Ελσίνκι χωρίς να προβάλλει αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο.

Polis har larmats om skottlossning på en skola i Vanda utanför Helsingfors i Finland. En person har gripits och enligt polisen har folk skadats.https://t.co/RtgLd9t7S3 pic.twitter.com/H9TKA9E2aW — TV4 Nyheterna (@Nyheterna) April 2, 2024

"Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά το συμβάν. Παρακαλούνται οι περαστικοί να μείνουν μακριά από την περιοχή και τους εσωτερικούς χώρους. Η πόρτα δεν πρέπει να ανοίγει σε αγνώστους", ανέφερε η αστυνομία στην πρώτη ανακοίνωσή της.

Αρκετά φινλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ασθενοφόρα εθεάθησαν να φεύγουν από τον χώρο του σχολείου με αναμμένες σειρήνες.



Στο σχολείο βρέθηκαν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις. Στη 1μμ θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

