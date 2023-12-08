Χάσμα μεταξύ της πρόθεσης του Ισραήλ να προστατεύσει τους αμάχους και των πραγματικών αποτελεσμάτων στο έδαφος, δήλωσε ότι υπάρχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε ότι το Ισραήλ έλαβε «μερικά σημαντικά πρόσθετα μέτρα» για την προστασία των αμάχων κατά την έναρξη της χερσαίας εκστρατείας του στο νότο μετά τη λήξη της εκεχειρίας την περασμένη Παρασκευή.

«Οι Ισραηλινοί έχουν εκκενώσει γειτονιές αντί για ολόκληρες πόλεις», σημείωσε ο Μπλίνκεν, επισημαίνοντας επίσης την αποσυμπίεση και τις ασφαλείς περιοχές που δημιούργησε ο Ισραηλινός Στρατός στη Γάζα.

«Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα σε αυτό ακριβώς που είπα όταν ήμουν εκεί - την πρόθεση να προστατεύσω τους αμάχους - και τα πραγματικά αποτελέσματα που βλέπουμε στο έδαφος», διευκρίνισε ο Μπλίνκεν.



Πηγή: skai.gr

