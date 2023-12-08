Η κατανάλωση ενέργειας στην Ουκρανία κυμάνθηκε σε υψηλό ρεκόρ σήμερα, αυξάνοντας την πίεση στον ευάλωτο ενεργειακό τομέα, ενώ σχεδόν 500 οικισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με διακοπές ρεύματος λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, αεροπορικών πληγμάτων και της κακοκαιρίας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Ουκρανία, που εξήγαγε ηλεκτρισμό πριν από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, αναγκάστηκε να στραφεί σε εισαγωγές ενέργειας εκτάκτου ανάγκης από τις γειτονικές Ρουμανία και Πολωνία αυτή την εβδομάδα προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo.

"Το ενεργειακό σύστημα παραμένει σε δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει διαθέσιμη δυναμικότητα στις ενεργειακές μονάδες".

Το ενεργειακό σύστημα εισέρχεται σε έναν δεύτερο χειμώνα πολέμου σε μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση έπειτα από μήνες ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που σφυροκόπησαν κρίσιμης σημασίας υποδομές τον περασμένο χειμώνα.

Τα πλήγματα αυτά βύθισαν ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι και ανάγκασαν τους κατοίκους να περάσουν μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς νερό ή θέρμανση μέσα στο δριμύ ψύχος. Αν και το ενεργειακό σύστημα είναι τώρα αποδυναμωμένο, οι Ουκρανοί ελπίζουν πως η καλύτερη αντιαεροπορική άμυνα που έχει παράσχει η Δύση θα τους βοηθήσει να υπερισχύσουν.

Η Ukrenergo κάλεσε τους κατοίκους να κάνουν οικονομία στη χρήση ηλεκτρισμού ενόψει των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας η οποία κατέλαβε ζώνες στα ανατολικά και νότια, περίπου το ένα πέμπτο της χώρας.

"Σήμερα το πρωί η Ukrenergo κατέγραψε και πάλι υψηλό επίπεδο κατανάλωσης, η οποία είναι σχεδόν ίση με το χθεσινό ρεκόρ", ανέφερε σε μια δήλωση η εταιρία, προσθέτοντας πως η κατανάλωση είναι στα υψηλότερα επίπεδά της μέχρι τώρα αυτήν την περίοδο θέρμανσης.

Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 4% χθες, Πέμπτη, σε σύγκριση με μία ημέρα νωρίτερα, ανέφερε.

Η κυβέρνηση του Κιέβου ανέφερε σε μια δήλωση πως 492 οικισμοί σε όλη την Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό λόγω της κακοκαιρίας, των βομβαρδισμών, των πληγμάτων, και ενεργειών μάχης.

Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματά της στο ενεργειακό σύστημα αυτόν τον χειμώνα, στέλνοντας δεκάδες ντρόουν σχεδόν κάθε νύχτα να πλήξουν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και δίκτυα διανομής σε όλη τη χώρα.

Η Ukrenergo ανέφερε πως ένας θερμοηλεκτρικός σταθμός στα ανατολικά υπέστη και πάλι ζημιές από συστηματικούς και παρατεταμένους βομβαρδισμούς.

Επίσης, ενεργειακή εγκατάσταση σε μια άλλη περιοχή έκλεισε για έκτακτες επισκευές. Τα πυκνά σύννεφα που καλύπτουν τον ουρανό της χώρας δεν επιτρέπουν τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

