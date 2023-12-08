Οι ολλανδικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν Σύρο κάτοικο Ολλανδίας, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ως επικεφαλής ενός κέντρου βασανιστηρίων του στρατού στη Συρία, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας.

Η εισαγγελική υπηρεσία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι ο άνδρας αυτός πιστεύεται ότι ήταν επικεφαλής του ανακριτικού τμήματος της Εθνικής Αμυντικής Δύναμης στη Συρία το 2013 και το 2014. Η εισαγγελία δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομά του.

"Υπάρχει η υποψία ότι από αυτή τη θέση ο άνδρας αυτός διέπραξε ενέργειες βασανισμού και σεξουαλικής βίας εναντίον πολιτών", αναφέρεται.

Έφθασε στην Ολλανδία τον Ιούλιο του 2021 και στη συνέχεια έλαβε προσωρινή άδεια ασύλου.

Έπειτα από πληροφορία, η Διεθνής Ομάδα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων τον εντόπισε λίγο μετά την άφιξή του.

Τα τελευταία χρόνια τα ολλανδικά δικαστήρια έχουν καταδικάσει πολλούς Σύρους για εγκλήματα πολέμου, οι οποίοι ήταν μέλη αντιπολιτευόμενων και ισλαμιστικών πολιτοφυλακών στη Συρία.

Τέτοιες υποθέσεις διώκονται στην Ολλανδία με βάση τις αρχές "παγκόσμιας δικαιοδοσίας", που ορίζουν ότι οι ύποπτοι για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας μπορούν να διωχθούν στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

