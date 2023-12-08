Ερντογάν: Καναδάς και ΗΠΑ συνδέουν F16 και τις κάμερες drone με την ένταξη της Σουηδίας

Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της Τουρκίας επικαλέστηκε για άλλη μια φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «αν έχετε Κογκρέσο, έχω κοινοβούλιο» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Αναφερθείς στον πόλεμο στη Γάζα και σχολιάζοντας αν επίκειται συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν δεν είναι στην ατζέντα μας. Η στάση τους για τη Γάζα είναι γνωστή σε όλους σας. Αν μας τηλεφωνήσει, θα συναντηθούμε μαζί του και θα μιλήσουμε για ό,τι θέμα χρειαστεί να συζητήσουμε».

Παράλληλα, ο Ερντογάν αναφορικά με το ζήτημα του Καναδά και το αίτημα της Τουρκίας για αγορά καμερών drone, επισήμανε ότι «η ομάδα επαφής των 7 θα μεταβεί στον Καναδά μετά τις ΗΠΑ. Ο Καναδάς λέει συνέχεια «Σουηδία και Σουηδία» στο θέμα των καμερών UAV-SIHA, που εμείς ως Τουρκία ζητήσαμε να αγοράσουμε. Το ίδιο λένε και οι ΗΠΑ. Αν έχετε Κογκρέσο , έχω κοινοβούλιο».

Σε μία αναφορά άμεσης σύνδεσης της αγοράς των F-16 με την επικύρωση από την τουρκική βουλή την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι «δεν γίνεται να κάνω τέτοιο βήμα χωρίς να το περάσω από τη βουλή μου. Εφόσον είμαστε δύο συμμαχικές χώρες στο ΝΑΤΟ, τότε μπορείτε να κάνετε το ρόλο σας ταυτόχρονα με αλληλεγγύη έτσι και το κοινοβούλιο μας θα λάβει την απαραίτητη απόφαση. Αυτό είναι το θέμα.»

Τέλος, σχετικά με τα εξοπλιστικά, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «θα κάνουμε ένα άλλο πολύ διαφορετικό βήμα με το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN. Αυτά μείωσαν το κόστος στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια ευκαιρία. Λειτουργούν μόνο με εξωτερική υποστήριξη και αυτή η υποστήριξη που λαμβάνουν τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν νέα κοστολόγηση».



Πηγή: skai.gr

