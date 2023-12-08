Νεκρός σε βομβαρδισμό στη Γάζα ο παλαιστίνιος ποιητής Ρεφαάτ Αλαρίρ

Ο παλαιστίνιος ποιητής Ρεφαάτ Αλαρίρ, από τα πιο γνωστά μέλη νέας γενιάς λογοτεχνών, που έγραφε συχνά στα αγγλικά για να αφηγηθεί τις ιστορίες των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας σε ευρύτερο κοινό, σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό, γνωστοποίησαν φίλοι του τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Η δολοφονία του Ρεφαάτ είναι τραγική, οδυνηρή και εξοργιστική. Είναι τεράστια απώλεια», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter) φίλος του, ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος Άχμεντ Αλναούκ, έπειτα από φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς χθες Πέμπτη το βράδυ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

«Ράγισε η καρδιά μου, ο φίλος και συνάδελφός μου Ρεφαάτ Αλαρίρ σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά του πριν από μερικά λεπτά (...) Δεν θέλω να το πιστέψω. Μας άρεσε να μαζεύουμε φράουλες μαζί», ανέφερε επίσης μέσω X ο Γαζαίος ποιητής Μοσάμπ Αμπού Τόχα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Ρεφαάτ Αλαρίρ. Θα συνεχίσουμε να φωτιζόμαστε από τη σοφία σου, σήμερα και για πάντα», τόνισε μέσω X ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ράμζι Μπαρούντ.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Literary Hub απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Καθηγητής αγγλικής φιλολογίας στο ισλαμικό πανεπιστήμιο της Γάζας, όπου δίδασκε κυρίως τα έργα του Σέξπιρ, ο Ρεφαάτ Αλαρίρ ήταν συνιδρυτής της πρωτοβουλίας «We are not numbers» («Δεν είμαστε αριθμοί»), που αδελφοποιεί συγγραφείς στη Γάζα με «μέντορες» στο εξωτερικό, που τους βοηθούν να γράψουν στα αγγλικά και να αφηγηθούν την πραγματικότητά τους.

Ήταν επιμελητής του βιβλίου «Gaza writes back», χρονικό της ζωής στη Λωρίδα της Γάζας από νεαρούς λογοτέχνες, και είχε γράψει το βιβλίο «Gaza unsilenced».

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις με διακηρυγμένο στόχο να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, «τρομοκρατική» οργάνωση σύμφωνα με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Στον πόλεμο που συνεχίζεται έχουν σκοτωθεί πάνω από 17.000 άνθρωποι, το 70% εκ των οποίων ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι.

Μερικές ημέρες αφότου ο ισραηλινός στρατός άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις, ο Ρεφαάτ Αλαρίρ έκανε γνωστό πως δεν θα έφευγε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, επίκεντρο των εχθροπραξιών τότε.

Την 1η Νοεμβρίου, δημοσίευσε στο X ποίημα γραμμένο στα αγγλικά, που γνώρισε μεγάλη διάδοση, υπό τον τίτλο «If I must die» («Αν πρέπει να πεθάνω»). Καταλήγει με τις φράσεις: «ας φέρει ελπίδα/ας γίνει παραμύθι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

