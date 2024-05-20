Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρωθυπουργός – Η «μάχη της Μακεδονίας» και τα επίδικα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στη «μάχη της Μακεδονίας» ρίχνεται από σήμερα και πάλι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μετά τις επισκέψεις του σε Πιερία, Ημαθία και Πέλλα, επιστρέφει σήμερα στο Βορρά και επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.

Μία περιφέρεια στην οποία έχει εστιάσει η προεκλογική στρατηγική της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου, επιχειρώντας να ανεβάσει τα ποσοστά της ΝΔ, τα οποία στις εθνικές κάλπες του Ιουνίου του 2023, ήταν χαμηλότερα από το ποσοστό που πήρε το κόμμα στην Επικράτεια, καταγράφοντας 35,28%. Γενικότερα άλλωστε, η Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο του προεκλογικού προγραμματισμού της κυβερνώσας παράταξης, λόγω των τάσεων που καταγράφουν τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και σε άλλες περιφέρειες της Μακεδονίας, όπου σε κάποιες περιοχές αθροιστικά αγγίζουν ακόμη και το 20%.

Ταυτόχρονα, η επικαιρότητα και οι προκλήσεις της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, γύρω από το όνομα της γείτονος και τις συνταγματικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθιστούν, εκ νέου, μετά από πολλά χρόνια, τη Μακεδονία ευαίσθητη και «ειδικά διαχειρίσιμη» περιοχή. Εξ αυτού, εκτιμάται ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και τήρησης ισορροπιών, καθώς τα τελευταία γεγονότα- όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές- αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών- και όσων θέλουν να καπηλευτούν τα εθνικά θέματα και τον πατριωτισμό, προς άγραν ψήφων. Υπό αυτά τα δεδομένα, άλλωστε, ο πρωθυπουργός επαναλαμβανόμενα και εμφατικά, θέτει τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, όχι μόνο προς τα Σκόπια αλλά και προς τους πολιτικούς του αντιπάλους που επικρίνουν τους χειρισμούς του. Μάλιστα σε ότι αφορά το εσωτερικό, το στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στρέφεται τόσο προς τα δεξιά του, διαχωρίζοντας τους «πολεμαοχαρείς τουρκοφάγους» οι οποίοι τοποθετούνται «μπας και τσιμπήσουμε καμία ψήφο» όπως σημείωσε σε πρόσφατη ομιλία του, από τους υπεύθυνους πατριώτες, όσο και προς τα αριστερά του καυτηριάζοντας τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ επί του Σκοπιανού. Η επιμονή μάλιστα της Κουμουνδούρου για επίσπευση της ψήφισης από την Ελλάδα των μνημονίων συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, προκαλεί την ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό να βάλει κατά αυτων των θέσεων. «Είναι απαράδεκτο ελληνικές δυνάμεις να εισηγούνται κάτι που δεν προετείνει, καν . η άλλη πλευρά! Γιατί δεν μπορεί η Αθήνα να προσφέρει κάτι το οποίο τα Σκόπια ήδη το προσβάλουν δια της νέας Προέδρου τους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Μακεδονία».

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη – Το κυκλοφοριακό στο επίκεντρο

Κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση στα μεγάλα έργα πνοής που εξελίσσονται στην πόλη και αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητα των κατοίκων της, καθώς σημαντικά έργα στοχεύουν στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη και μαστίζει τους πολίτες της.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα του από τους Αμπελόκηπους όπου πρόκειται να μιλήσει στην εκδήλωση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., οπουα αναμένετια να αναφερθεί στην έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τον Νοέμβριο, για την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά μέχρι το καλοκαίρι του 2025 αλλά και για τις νέες επεκτάσεις που σχεδιάζονται με προτεραιότητας προς τις δυτικές συνοικίες.

Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν στον πρωθυπουργό τα αποτελέσματα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ), βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκε η χάραξη του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης, με ορίζοντα την εξέλιξη του πολεοδομικού συγκροτήματος μέχρι το 2040.

Η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, είναι η μεγαλύτερη Γενική Συγκοινωνιακή Μελετητών τελευταίων 24 ετών και την υλοποίησή της ανέλαβε η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. με στόχο τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Σχεδιασμού Μεταφορών για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακολούθως ο πρωθυπουργός θα παραστεί και σε εκδήλωση για την έναρξη κυκλοφορίας των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ τις επόμενες ημέρες.

Πέραν των έργων με αποτύπωμα στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στην έναρξη των εργασιών για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, στο Flyover, στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο στο Καρατάσιου, αλλά και στο ΣΔΙΤ για τα 17 νέα σχολεία στην περιοχή, όπως και στην επέκταση του Σέιχ Σου στην περιοχή της Ευκαρπία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί και με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλλιο Αγγελούδη, ενώ το πρόγραμμά του στην πόλη θα κλείσει το απόγευμα με την ομιλία του στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ.

Αύριο, Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία.

skai.gr

