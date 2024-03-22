Η Ουάσινγκτον και το Ριάντ έχουν σημειώσει «ικανοποιητική πρόοδο» στις συνομιλίες που αφορούν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, δήλωσε χθες Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, η οποία θα αποτελέσει ιστορική ευκαιρία για τις δύο χώρες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή», είπε ο Μπλίνκεν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι στο Κάιρο.

Οι συζητήσεις σχετικά με την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ είχαν παγώσει μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και το επακόλουθο σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό. Ο διάλογος αναθερμάνθηκε όμως τις προηγούμενες εβδομάδες.

Παράλληλα με τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ.

Το Ριάντ επιθυμεί αυτή η συμφωνία να περιλαμβάνει τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Παράλληλα φιλοδοξεί να συνάψει αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και να εξασφαλίσει τη στήριξη της Ουάσινγκτον στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε τα θέματα αυτά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, κατά την επίσκεψή του στην Τζέντα την Τετάρτη.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση για τη δουλειά που κάνουμε εδώ και πολλούς μήνες σχετικά με την εξομάλυνση (των σχέσεων με το Ισραήλ) και αυτή η δουλειά προχωράει. Εξακολουθούμε να σημειώνουμε ικανοποιητική πρόοδο», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ενδεχόμενη αμυντική συμφωνία που θα παρέχει στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, στρατιωτική προστασία από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την εξομάλυνση των σχέσεων του βασιλείου με το Ισραήλ, θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή: υποχρεώνοντας δύο παλιούς εχθρούς να δώσουν τα χέρια και ισχυροποιώντας τους δεσμούς του Ριάντ με την Ουάσινγκτον σε μια περίοδο που η Κίνα αυξάνει την περιοχή της στην περιοχή.

Εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ είναι η αδιαλλαξία του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο Μπλίνκεν δεν είπε πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις του Νετανιάχου, αλλά τόνισε ότι η διαιώνιση του φαύλου κύκλου της βίας «ωφελεί μόνο το Ιράν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

