Γαλλία: Πέθανε ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και άνθρωπος της τηλεόρασης Φρεντερίκ Μιτεράν

Ο Φρεντερίκ Μιτεράν, πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και άνθρωπος της τηλεόρασης, πέθανε σήμερα στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από μάχη "μηνών ενάντια σε έναν επιθετικό καρκίνο", ανακοίνωσε η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ανιψιός του πρώην προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, υπουργός όταν ο Νικολά Σαρκοζί ήταν αρχηγός του κράτους, ο Φρεντερίκ Μιτεράν έγινε γνωστός από την τηλεόραση, όπου από το 1981 παρουσίαζε την εκπομπή "Etoiles et toiles". Ιδιαίτερη προσωπικότητα, μεγάλος κινηματογραφόφιλος, συγγραφέας, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2023 ότι ήταν "άρρωστος", χωρίς να αναφέρει περισσότερα.

Ο Νικολά Σαρκοζί αποχαιρέτισε με μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ "έναν άνδρα βαθιά καλλιεργημένο και ευαίσθητο, έναν ξεχωριστό άνθρωπο, μια προσωπικότητα τόσο μακριά από την κομματική ζωή".

"Ο θάνατος του Φρεντερίκ Μιτεράν με θλίβει. Μια φιλία 60 και πλέον ετών μας συνέδεσε με αναλλοίωτη αφοσίωση. Σε όλη του τη ζωή υπηρέτησε τις τέχνες με πάθος, ευρυμάθεια και αγάπη. Η κοινή μας πίστη στον Φρανσουά Μιτεράν μας ένωνε βαθιά", αντέδρασε ο Τζακ Λανγκ, πρώην υπουργός Πολιτισμού επί προεδρίας Μιτεράν, στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

