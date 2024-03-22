Σύνοδος Κορυφής για Μεσανατολικό: Κατάπαυση πυρός και ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για άμεση ανθρωπιστική παύση που θα οδηγήσει σε βιώσιμη εκεχειρία στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή που υιοθετήθηκαν πριν από λίγο. Παράλληλα, οι «27» προτρέπουν την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, η οποία θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα αποτρέψει την επειγόντως αναγκαία παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επισημαίνεται επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τον αποτροπιασμό του από την άνευ προηγουμένου απώλεια ζωών αμάχων και την κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση.

Υπενθυμίζει ταυτόχρονα τα προηγούμενα συμπεράσματά του, που καταδικάζουν τη Χαμάς με τον πιο έντονο τρόπο για τις βάναυσες και αδιάκριτες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ζητώντας άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς καμία προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η ευημερία τους προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες για την έγκριση περαιτέρω σχετικών περιοριστικών μέτρων κατά της Χαμάς. Οι ηγέτες ανησυχούν βαθύτατα για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τις δυσανάλογες επιπτώσεις της στους αμάχους, ιδίως στα παιδιά, καθώς και για τον επικείμενο κίνδυνο λιμού. Η πλήρης, ταχεία, ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας μέσω όλων των διαδρομών είναι απαραίτητη για την παροχή στον άμαχο πληθυσμό σωτήριας βοήθειας και βασικών υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την Πρωτοβουλία «Αμάλθεια» που ανοίγει θαλάσσια οδό για επείγουσα βοήθεια από την Κύπρο στη Γάζα, η οποία συμπληρώνει τις χερσαίες διαδρομές που παραμένουν ο κύριος τρόπος παράδοσης των απαιτούμενων προμηθειών. Απαιτούνται επιπλέον χερσαίες διαδρομές και διαβάσεις.

Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω μετακίνηση πληθυσμού και να παρέχεται ασφαλές καταφύγιο στον πληθυσμό ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει την ισραηλινή κυβέρνηση να μην ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, η οποία θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα αποτρέψει την επειγόντως αναγκαία παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι αναζητούν σήμερα ασφάλεια από τις μάχες και πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Όλα τα μέρη πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της εφαρμογής της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιανουαρίου 2024, η οποία είναι νομικά δεσμευτική. Οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά και ανεξάρτητα και να διασφαλίζεται η λογοδοσία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τις εκθέσεις της Ειδικής Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών Πραμίλα Πάτεν με σοβαρή ανησυχία και εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με όλες τις καταγγελίες για σεξουαλική βία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η UNRWA στη Γάζα και σε ολόκληρη την περιοχή είναι ουσιαστικές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τα πρόσφατα μέτρα της ΕΕ και τη χρηματοδοτική στήριξη. Χαιρετίζει την ταχεία έναρξη εσωτερικής έρευνας και εξωτερικής επανεξέτασης από τον ΟΗΕ μετά τις σοβαρές καταγγελίες κατά 12 υπαλλήλων της UNRWA σχετικά με την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Προσβλέπει στα αποτελέσματα της έρευνας και σε περαιτέρω αποφασιστική δράση από τον ΟΗΕ για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και την ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας.

Οι ηγέτες ζητούν την άμεση παύση της βίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στους ιερούς τόπους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά τη βία εξτρεμιστών εποίκων. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες για την έγκριση σχετικών στοχευμένων περιοριστικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για περαιτέρω επέκταση των παράνομων εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και προτρέπει το Ισραήλ να ανακαλέσει αυτές τις αποφάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για να αποτρέψει περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση, ιδίως στον Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλους τους παράγοντες, ιδίως το Ιράν, να απόσχουν από κλιμακωτικές ενέργειες. Χαιρετίζει την έναρξη της επιχείρησης «Ασπίδες» της ΕΕ για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των ναυτικών στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη που βασίζεται στη λύση των δύο κρατών. Οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί έχουν εξίσου δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ειρήνη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αρχή της λύσης των δύο κρατών και τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

