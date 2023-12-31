Λογαριασμός
Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drone στο Κίεβο και το Χάρκοβο - 22 νεκροί από την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, λέει η Ρωσία

Εκρήξεις ακούγονται σε Κίεβο και Χάρκοβο όπου σύμφωνα με το δήμαρχο καίγονται κτίρια ως απάντηση για την επίθεση στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ - Τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας επιστρατεύτηκαν αργά το Σάββατο

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας καθώς οι δύο χώρες έχουν εντείνει τις αεροπορικές τους επιθέσεις τις τελευταίες δύο ημέρες ανταλλάσοντας σφοδρά πυρά.

Εκρήξεις ακούγονται σε Κίεβο και Χάρκοβο όπου σύμφωνα με το δήμαρχο καίγονται κτίρια. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία δέχτηκε ολονύχτιο μπαράζ επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα ως αντίποινα για τους 22 νεκρούς ανάμεσά τους και τρία παιδιά και τους άλλους 110 τραυματίες κατά την επίθεση της Ουκρανίας στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ το Σάββατο.

Η επίθεση στην πόλη Μπέλγκοροντ πραγματοποιήθηκε μετά την σφοδρή επίθεση της Ρωσίας σε όλη την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή όπου σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι και χαρακτηρίστηκαν από το Κίεβο ως ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός πυραύλων της Ρωσίας στον πόλεμο μέχρι στιγμής.

Μιλώντας στο BBC, η ουκρανική πηγή ασφαλείας είπε ότι περισσότερα από 70 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εκτοξευθεί εναντίον ρωσικών στόχων, ως «απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας σε ουκρανικές πόλεις και αμάχους».

Από τις ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο επλήγη από πύραυλο το γνωστό ξενοδοχείο Kharkiv Palace, στο οποίο διαμένουν συχνά δημοσιογράφοι-ανταποκριτές ξένων δικτύων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα, δίχως να διευκρινίζουν την προέλευσή τους, αν δηλαδή ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου, ή ξένοι πολίτες. Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε συγκρότημα διαμερισμάτων και έχουν τραυματισθεί οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.

Τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο επιστρατεύτηκαν αργά το Σάββατο για να αποκρούσει την επίθεση με ρωσικό drone, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής στο Telegram.

«Δεν πρόκειται για στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά για καφετέριες, κτίρια κατοικιών και γραφεία», δήλωσε ο δήμαρχος Ihor Terekhov στο Telegram.

«Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι Ρώσοι θέλουν να εκφοβίσουν την πόλη μας, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε - είμαστε άθραυστοι και ανίκητοι» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

