Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας καθώς οι δύο χώρες έχουν εντείνει τις αεροπορικές τους επιθέσεις τις τελευταίες δύο ημέρες ανταλλάσοντας σφοδρά πυρά.

Εκρήξεις ακούγονται σε Κίεβο και Χάρκοβο όπου σύμφωνα με το δήμαρχο καίγονται κτίρια. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία δέχτηκε ολονύχτιο μπαράζ επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα ως αντίποινα για τους 22 νεκρούς ανάμεσά τους και τρία παιδιά και τους άλλους 110 τραυματίες κατά την επίθεση της Ουκρανίας στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ το Σάββατο.

Η επίθεση στην πόλη Μπέλγκοροντ πραγματοποιήθηκε μετά την σφοδρή επίθεση της Ρωσίας σε όλη την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή όπου σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι και χαρακτηρίστηκαν από το Κίεβο ως ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός πυραύλων της Ρωσίας στον πόλεμο μέχρι στιγμής.

The center of Belgorod right after the strike pic.twitter.com/NCPlMaJVj8 — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023

Μιλώντας στο BBC, η ουκρανική πηγή ασφαλείας είπε ότι περισσότερα από 70 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εκτοξευθεί εναντίον ρωσικών στόχων, ως «απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας σε ουκρανικές πόλεις και αμάχους».

Από τις ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο επλήγη από πύραυλο το γνωστό ξενοδοχείο Kharkiv Palace, στο οποίο διαμένουν συχνά δημοσιογράφοι-ανταποκριτές ξένων δικτύων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα, δίχως να διευκρινίζουν την προέλευσή τους, αν δηλαδή ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου, ή ξένοι πολίτες. Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε συγκρότημα διαμερισμάτων και έχουν τραυματισθεί οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.

My son was wondering what I was looking at so I let him watch this video showing the aftermath of the Russian terrorist attack on Kharkiv.



His reaction: “What's wrong with these Russian psychopaths? I would prefer to say b*tches but I know you won't be happy if I said the ‘b’… pic.twitter.com/FQFVZxDAQz — Natalka (@NatalkaKyiv) December 30, 2023

Τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο επιστρατεύτηκαν αργά το Σάββατο για να αποκρούσει την επίθεση με ρωσικό drone, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής στο Telegram.

«Δεν πρόκειται για στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά για καφετέριες, κτίρια κατοικιών και γραφεία», δήλωσε ο δήμαρχος Ihor Terekhov στο Telegram.

«Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι Ρώσοι θέλουν να εκφοβίσουν την πόλη μας, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε - είμαστε άθραυστοι και ανίκητοι» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.