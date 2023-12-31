Η Ρωσία κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στην πόλη Μπέλγκοροντ, κατά την οποία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 110 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Γλαντκόφ.

Πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πόλη», υποστήριξε ο ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη σύγκληση του οποίου ζήτησε η Μόσχα.

«Προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά διασποράς» ισχυρίστηκε, συμπληρώνοντας ότι το Κίεβο έπληξε ένα αθλητικό κέντρο, ένα παγοδρόμιο και ένα πανεπιστήμιο. Ήταν ένα σκόπιμο, τυφλό χτύπημα σε μη στρατιωτικό στόχο», υπογράμμισε. «Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν την ευκαιρία να κάνουν το καθήκον τους και να αποτιμήσουν την καταστροφή που προκλήθηκε σε μια ρωσική πόλη, στο Μπέλγκοροντ», είπε ο Νεμπένζια.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας και των συμμάχων της, οι οποίοι υπενθύμισαν πως η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο.

Ο ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Σερχίι Ντβόρνικ είπε πως «όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τον οποίο εξαπέλυσε ο δικτάτορας του Κρεμλίνου, τα θύματα και τα δεινά θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται». «Καθώς η Ουκρανία ακόμη ανακάμπτει από τα χθεσινά αποτρόπαια πλήγματα, νέα κύματα ρωσικής τρομοκρατίας εξαπολύονται. Μόλις πριν από λίγες ώρες… Η Ρωσία τρομοκρατεί ξανά το Χάρκοβο με πυραύλους S-300 να πλήττουν κατοικημένη περιοχή», επεσήμανε.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζον Κέλι επέρριψε αποκλειστικά την ευθύνη στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτός είναι δικός του πόλεμος, είναι επιλογή του», είπε. «Η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα… Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία όλων των αμάχων, σε όποια πλευρά κι αν ανήκουν, σε κάθε σύγκρουση», συμπλήρωσε.

Ο βρετανός απεσταλμένος Τόμας Φίλιπς είπε ότι το Λονδίνο θλίβεται βαθύτατα για κάθε απώλειες αμάχων, αλλά υπογράμμισε επίσης ότι η Μόσχα ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια. «Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ούτε ένας ουκρανός στρατιώτης στη Ρωσία», είπε. «Αν η Ρωσία θέλει να κατηγορήσει κάποιον για τους θανάτους Ρώσων σε αυτόν τον πόλεμο, θα πρέπει να ξεκινήσει από τον πρόεδρο Πούτιν», ανέφερε ο Φίλιπς. Κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα για τη στοχοποίηση αμάχων σε αυτόν τον πόλεμο, λέγοντας: «Αφού απέτυχε να νικήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, η Ρωσία έχει στραφεί πλέον σε αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων».

Ο γάλλος απεσταλμένος Νικολά ντε Ριβιέρ είπε πως η Ουκρανία απλώς ασκεί απλώς το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, ενώ η Ρωσία «ποδοπατεί» τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

«Όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, θα δούμε περισσότερους αμάχους – Ουκρανούς και Ρώσους – να σκοτώνονται», είπε ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Χάλεντ Χιαρί, προειδοποιώντας για «πραγματικό κίνδυνο κλιμάκωσης και εξάπλωσης» της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

