Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συμφιλίωσης ή ενοποίησης με τη Νότια Κορέα, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).

«Πιστεύω ότι είναι λάθος, το οποίο δεν πρέπει πλέον να κάνουμε, να βλέπουμε τους ανθρώπους που μας θεωρούν τους “χειρότερους εχθρούς” τους… ως κάποιους με τους οποίους πρέπει να επιδιώξουμε τη συμφιλίωση ή την ενοποίηση», είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στην ολομέλεια της κεντρικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος.

Απειλές για πυρηνικά

Κρίνοντας από τις ενέργειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα ξεσπάσει πόλεμος στην κορεατική χερσόνησο. Για τον λόγο αυτόν, τόνισε πως έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή.

Επανέλαβε για ακόμη μια φορά την απειλή για χρήση πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση πυρηνικής κρίσης, οι βορειοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αφανίσουν το νότιο τμήμα της χερσονήσου. Το πρακτορείο ειδήσεων KCNA επισημαίνει ότι η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή πυρηνικών όπλων.

Άλλοι τρεις κατασκοπευτικοί δορυφόροι το 2024

Η Πιονγκγιάνγκ σκοπεύει να εκτοξεύσει άλλους τρεις κατασκοπευτικούς δορυφόρους τη νέα χρονιά, προκειμένου να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Σύμφωνα με το KCNA, η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της ολομέλειας της κεντρικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος της Βόρεια Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

