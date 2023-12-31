Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, κλιματική κρίση ή το ξεκίνημα της εποχής του παγκόσμιου κοχλασμού, η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, πρωτοφανείς αριθμοί εκτοπισμένων και πόλεμοι χωρίς διαφαινόμενο τέλος στη Λωρίδα της Γάζας και την Ουκρανία.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός -που υπερβαίνει πλέον τα οκτώ δισεκατομμύρια- ετοιμάζεται να γιορτάσει τον ερχομό του νέου έτους, με ελπίδες αυτό να φέρει μείωση στο υψηλό κόστος ζωής και τέλος στους πολέμους.

Στο Σίδνεϊ, την αυτοαποκαλούμενη «Πρωτοχρονιάτικη πρωτεύουσα του κόσμου», περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται να γιορτάσουν στην ακτή της πόλης, παρά το ασυνήθιστα κρύο και υγρασία.

Οκτώ τόνοι πυροτεχνημάτων θα χρησιμοποιηθούν για να γιορτάσουν με λαμπρότητα το 2024 που, για τον μισό πληθυσμό της γης, θα είναι έτος κρίσιμων εκλογών. Θα είναι επίσης χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι στο Παρίσι.

Το 2023, ο κόσμος βίωσε την «Barbie Mania», άρχισε να εξοικειώνεται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και την χρονιά που φεύγει έγινε η πρώτη μεταμόσχευση ολόκληρου ματιού.

Η Ινδία έγινε η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό, εκθρονίζοντας την Κίνα. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη χώρα που προσεληνώθηκε διαστημόπλοιο στην ανεξερεύνητη περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης.

Το έτος που φεύγει ήταν επίσης η χρονιά που η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη έφθασε σε ύψη ρεκόρ, με κλιματικές καταστροφές που έπληξαν πολυάριθμες περιοχές στον πλανήτη από το Πακιστάν μέχρι το Κέρας της Αφρικής έως τη λεκάνη του Αμαζονίου.

Κυρίως όμως, το 2023 θα σηματοδοτηθεί από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου - και από τα ανελέητα αντίποινα του Ισραήλ.

Ελπίδες στα ερείπια πολέμων

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας - περίπου το 85% του πληθυσμού - έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη του πολέμου.

Στην πόλη της Γάζας, που έχει ερειμώσει, έχουν απομείνει ελάχιστα μέρη για να γιορτάσει κανείς την Πρωτοχρονιά.

«Ήταν μια σκοτεινή χρονιά γεμάτη τραγωδίες», λέει ο Αμπέντ Ακάουι, ο οποίος έφυγε από την πόλη μαζί με τη γυναίκα και τα τρία παιδιά του.

Ο 37χρονος άνδρας, ο οποίος τώρα ζει σε έναν καταυλισμό των Ηνωμένων Εθνών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έχασε τον αδελφό του, αλλά λέει ότι έχει ελπίδες για το 2024. «Με τη βοήθεια του Αλλάχ, αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και να τα ξαναχτίσουμε ή απλώς θα ζήσουμε σε μια σκηνή στα ερείπια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην Ουκρανία, όπου η ρωσική εισβολή πλησιάζει τη δεύτερη επέτειό της, κυριαρχεί η δοκιμασία και η ελπίδα παρά το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων.

«Νίκη! Την περιμένουμε και πιστεύουμε ότι η Ουκρανία θα νικήσει», λέει η Τετιάνα Σόστκα καθώς σειρήνες ηχούν προειδοποιώντας για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο. «Θα έχουμε αυτό που θέλουμε όταν η Ουκρανία ελευθερωθεί, διώχνοντας τη Ρωσία», είπε η 42χρονη.

Κρίσιμες εκλογές

Κάποιοι στη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν κουραστεί από τον πόλεμο. «Το νέο έτος, θα ήθελα να τελειώσει ο πόλεμος, να υπάρξει ένας νέος πρόεδρος και μια επιστροφή σε κανονική ζωή», λέει η Ζόγια Καρπόνα μια 55χρονη σκηνογράφος, κάτοικος της Μόσχας.

Ο Πούτιν, ο μακροβιότερος Ρώσος ηγέτης μετά τον Ιωσήφ Στάλιν, θα είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές του Μαρτίου. Ελάχιστοι πιστεύουν ότι οι εκλογές διεξάγονται εντελώς ελεύθερα και δίκαια και λίγοι περιμένουν σε εκλογική ήττα του Ρώσου προέδρου.

Εκτός από τις ρωσικές εκλογές, πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο θα κληθούν να πάνε στις κάλπες, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ευρωκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία, την Ινδονησία, το Μεξικό, τη Νότια Αφρική, τη Βενεζουέλα και φυσικά τις ΗΠΑ, όπου ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, και ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ, 77 ετών, αναμένεται να τεθούν αντιμέτωποι ξανά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Πολλοί από τους υποστηρικτές του νυν προέδρου των ΗΠΑ ανησυχούν για το προχωρημένο της ηλικίας του και για τις συνέπειες μιας νέας προεδρικής θητείας του.

Όσο για τον Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει πολυάριθμες κατηγορίες και τουλάχιστον τρεις από τις δίκες του αναμένεται να ξεκινήσουν το 2024 πριν από τις προεδρικές εκλογές, τίποτα δεν τον εμποδίζει να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

