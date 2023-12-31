Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα ενταχθούν εν μέρει στη ζώνη Σένγκεν από τα τέλη Μαρτίου, ανακοινώθηκε σήμερα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν ομόφωνα να άρουν τους ελέγχους στα εναέρια και θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών από τις 31 Μαρτίου 2024, αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή αντιστοιχεί στη μετάβαση από τα χειμερινά δρομολόγια σε αυτά που προγραμματίζει για το καλοκαίρι η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA), διευκρινίζεται.

Οι «27» θα πρέπει να λάβουν νέα απόφαση προκειμένου να επιλέξουν την ημερομηνία για την άρση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ, οργάνου που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση, η οποία ελήφθη έπειτα από τουλάχιστον 12 χρόνια διαπραγματεύσεων. «Σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μια ημέρα μεγάλης υπερηφάνειας για τους βούλγαρους και τους ρουμάνους πολίτες», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι από το 2011 έκρινε πως αυτές οι δύο χώρες ήταν έτοιμες να ενταχθούν στη ζώνη Σένγκεν.

Η Αυστρία είχε ασκήσει βέτο πέρυσι, διαμαρτυρόμενη για τον αυξημένο αριθμό παράτυπων μεταναστών που έφθασαν στο έδαφός της, προτού τελικά συμφωνήσει να το άρει με αντάλλαγμα εγγυήσεις.

Η Σόφια και το Βουκουρέστι συμφώνησαν να καταπολεμήσουν αποφασιστικότερα την παράνομη μετανάστευση σε κοινή δήλωση που υπεγράφη το Σάββατο με την αυστριακή κυβέρνηση. Παράλληλα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεσμεύτηκαν να εφαρμόζουν στο ακέραιο την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι τα αιτήματα ασύλου διεκπεραιώνονται στη χώρα άφιξης των μεταναστών.

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007, δεν είχαν γίνει δεκτές στο τέλος του 2022 στην τεράστια αυτή ζώνη, εντός της οποίας 400 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Η ζώνη Σένγκεν για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών δημιουργήθηκε το 1985 και περιλαμβάνει 23 από τις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.