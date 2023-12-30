Με μαζικό βομβαρδισμό σε μή στρατιωτικούς στόχους ξεκίνησε η Ρωσία τα αντίποινα για την ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, επλήγη από πύραυλο το γνωστό ξενοδοχείο Kharkiv Palace, στο οποίο διαμένουν συχνά δημοσιογράφοι-ανταποκριτές ξένων δικτύων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα, δίχως να διευκρινίζουν την προέλευσή τους, αν δηλαδή ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου, ή ξένοι πολίτες.

Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε συγκρότημα διαμερισμάτων και έχουν τραυματισθεί οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.

Δείτε βίντεο αμέσως μετά την επίθεση στο Χάρκοβο:

Κλιμάκωση της σύγκρουσης μετά την επίθεση στο Μπέλγκοροντ

Νωρίτερα, με δεκάδες πυραυλικές επιθέσεις και drones στη νοτιοδυτική Ρωσία «απάντησε» το Κίεβο στο ρωσικό σφυροκόπημα που πραγματοποίησε η Μόσχα από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τουλάχιστον «18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων μέσω της πλατφόρμας Telegram, προσθέτοντας πως «111 άνθρωποι, μεταξύ των και παιδιά, τραυματίσθηκαν».

The center of Belgorod right after the strike pic.twitter.com/NCPlMaJVj8 — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε επίσης ότι κατέστρεψε δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν στο έδαφός του από την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την επίθεση του ουκρανικού στρατού στις συνοικίες του Μπέλγκοροντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρο Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τουλάχιστον 39 νεκροί και 160 τραυματίες στην Ουκρανία σε 24 ώρες

Από τις χθεσινές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στην ουκρανική επικράτεια, ακόμη και στο Κίεβο, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 160 τραυματίστηκαν. Τα πλήγματα χαρακτηρίστηκαν από το Κίεβο ως ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός πυραύλων της Ρωσίας στον πόλεμο μέχρι στιγμής κατά της Ουκρανίας.

Σε μια ενημέρωση το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι σχεδόν 120 χωριά και πόλεις δέχθηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων «πολιτικών αντικειμένων» που υπέστησαν ζημιές.

Τουλάχιστον 16 νεκροί στο Κίεβο - Ημέρα πένθους η Δευτέρα

Ο δήμαρχος του Κιέβου Vitali Klitchsko είπε ότι άλλα επτά πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια μιας αποθήκης που χτυπήθηκε - ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην πόλη σε 16. Περιέγραψε τις επιθέσεις της Παρασκευής στην Ουκρανία ως τις πιο θανατηφόρες για τους αμάχους στην πρωτεύουσα, κηρύσσοντας ημέρα πένθους τη Δευτέρα.

Μια πρώτη δήλωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας το Σάββατο ανέφερε ότι 13 πύραυλοι καταστράφηκαν πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Μπέλγκοροντ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αργότερα, ανέφερε ότι 32 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περιοχές Bryansk, Oryol, Kursk και Μόσχα.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης είπε ότι δύο παιδιά σκοτώθηκαν στο Μπέλγκοροντ το Σάββατο και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Επλήγησαν στόχοι σε Μπριάνσκ και Μπέλγκοροντ

Εν τω μεταξύ, ο κυβερνήτης της περιοχής Bryansk είπε ότι δύο χωριά έγιναν στόχος και ένα παιδί, που γεννήθηκε το 2014, σκοτώθηκε. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 55 σπίτια, δύο ιδιωτικές επιχειρήσεις, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα κέντρο αναψυχής και ένα νηπιαγωγείο.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περισσότερα από 70 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν στα πλήγματα της Παρασκευής και μόνο στρατιωτικοί στόχοι δέχθηκαν επίθεση - επικαλούμενοι πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

