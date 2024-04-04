Συνομιλία είχε ο προέδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα το BBC που επικαλείται πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα, με τον Μπάιντεν να «τονίζει ότι τα «χτυπήματα» σε εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων και η συνολική ανθρωπιστική κατάσταση είναι απαράδεκτα».

Όπως αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφή την ανάγκη για το Ισραήλ να «ανακοινώσει και να εφαρμόσει μια σειρά από συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα για την αντιμετώπιση της ζημιάς των πολιτών, του ανθρωπιστικού πόνου και της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Προστίθεται ότι ο Μπάιντεν είπε στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι η πολιτική των ΗΠΑ «σε σχέση με τη Γάζα θα καθοριστεί από την εκτίμησή μας για την άμεση δράση του Ισραήλ σε αυτά τα βήματα» - και τόνισε ότι μια άμεση κατάπαυση του πυρός «είναι απαραίτητη για τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και προστασίας των αθώων πολίτών».

