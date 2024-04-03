Μπάιντεν: Το Ισραήλ δεν προστατεύει «αρκετά» τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «αγανακτισμένος» μετά τον θάνατο επτά εργαζομένων αμερικανικής οργάνωσης ανθρωπιστικής βοήθειας σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου Αμερικανού, κρίνοντας πως ο στρατός του Ισραήλ δεν προστατεύει «αρκετά» τους εθελοντές που πάνε να μοιράσουν τρόφιμα στους «πεινασμένους» Παλαιστίνιους.

«Το ακόμη πιο τραγικό είναι πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, κατά το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. «Αυτή η σύρραξη συγκαταλέγεται στις χειρότερες στη σύγχρονη ιστορία ως προς τον αριθμό των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν σκοτωθεί», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι αεροπορικές επιδρομές όπως αυτή που εξαπολύθηκε προχθές Δευτέρα εναντίον των εργαζομένων της World Central Kitchen «απλούστατα δεν θα έπρεπε να γίνονται».

