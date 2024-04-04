Το ΝΑΤΟ «δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει μέρος στον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Δεν έχουμε κανένα σχέδιο να αναπτύξουμε μάχιμα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην ουκρανική επικράτεια, δεν έχει υπάρξει κανένα αίτημα για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία και το ΝΑΤΟ βρίσκονται σήμερα σε «ευθεία αντιπαράθεση», με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση της υπό τις ΗΠΑ Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

