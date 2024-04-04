Την εξομολόγηση μια γυναίκας που επί χρόνια ζούσε πολύ δύσκολες καταστάσεις όντας παντρεμένη με έναν άντρα εθισμένο στο σεξ, φιλοξενεί η Daily Mail. Μιλώντας ανώνυμα για ευνόητους λόγους, η γυναίκα περιγράφει πως είχε γίνει η ζωή της ένα μαρτύριο, καθώς ο σύζυγός της την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά, πολλές φορές την ημέρα, ακόμα και όταν ήταν άρρωστη ή έγκυος.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήμασταν παντρεμένοι για 30 χρόνια και έχοντας αποκτήσει 3 παιδιά, μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι ήταν πολύ ρομαντικό που το πάθος τους για μένα ήταν ακόμα ζωντανό… Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι ο Michael ήταν εθισμένος στο σεξ.

Μακριά από το να είναι συναρπαστικό, ικανοποιητικό ή κολακευτικό, η ακόρεστη πείνα του για σεξ με άφησε σε σωματικό πόνο και κατέστρεψε την αυτοεκτίμησή μου - και τελικά τον γάμο μας» δήλωσε η γυναίκα.

Ο σύζυγός της, από την αρχή της γνωριμίας του, ήθελε συνεχώς να κάνουν σεξ, με κάθε ευκαιρία, μέσα στην ημέρα. Τότε το θεωρούσε σέξι και κολακευτικό, αν και κατά βάθος μέσα της κάτι την «έτρωγε…». Εξάλλου, της ζητούσε και πράγματα όπως ιδιαίτερα φετίχ, να βιντεοσκοπούν τις προσωπικές τους στιγμές μέχρι και να την βλέπει να κάνει σεξ με άλλον. «Το τελευταίο το αρνήθηκα αλλά στα περισσότερα υπέκυπτα για να μην τον χάσω» εξομολογείται.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε και ο Μάικλ συνέχιζε να πιέζει καθημερινά την γυναίκα του συνεχώς για σεξ- χωρίς να δέχεται το όχι ως απάντηση – μέχρι που εκείνη τελικά ανέδιδε, εντελώς απρόθυμα.

Ακόμα και όταν έμενε έγκυος και η μαία ξεκαθάριζε ότι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον τρίτο μήνα για να ξανακάνουν σεξ, ακόμα και τότε ο Μάικλ της έλεγε: «υπάρχουν και άλλοι τρόποι να με ανακουφίσεις…. δεν χρειάζεται να είναι διείσδυση». Και την υποχρέωνε πιεστικά να τον ικανοποιεί, χωρίς όμως την χρήση σωματικής βίας – η ψυχολογική ήταν αρκετή.

Η γυναίκα έφτασε στο σημείο να φοβάται να κοιμηθεί γατί πολλές φορές ξυπνούσε τη νύχτα από την «διείσδυση» του συζύγου μέσα της.

«Τεχνικά, φυσικά, αυτό ήταν βιασμός - το ότι κοιμόμουν σήμαινε ότι δεν ήταν συναινετικό - αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω εκείνη τη στιγμή. Ένιωθα όμως ενοχή και προσπάθησα να το "κανονικοποιήσω" ως κάτι που έκαναν τα ζευγάρια» είπε.

«Ο Μάικλ ήθελε σεξ πολλές φορές την ημέρα και αγνοούσε τις εκκλήσεις μου για εξάντληση, λέγοντάς μου ότι ήξερε ότι και εγώ το απολάμβανα. Τότε δεν είχα ακούσει ποτέ για τον εθισμό στο σεξ. Αντίθετα, έπεισα τον εαυτό μου ότι απέτυχα ως σύζυγος επειδή δεν χαιρόμουν με το συνεχόμενο πάθος του για μένα. Όμως, όλο και περισσότερο ένιωθα σαν ένα κομμάτι κρέας και πονούσα παντού…».

Επίσης, βλέποντάς της σε άθλια φυσική και σωματική κατάσταση, η μικρότερη αδερφή της και δύο φίλοι της ψυλλιάστηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά στον τέλειο γάμο της και ψάχνοντας, ανακαλύψαν ότι ο Μάικλ ακολουθούσε περισσότερες από 1.000 γυναίκες στα social media, πιθανώς για να ικανοποιήσει τις παρορμήσεις του.

Τελικά, μετά από χρόνια και αφού αρκετοί διάσημοι μίλησαν ανοιχτά για τον εθισμό τους στο σεξ, η γυναίκα αποφάσισε να μιλήσει σε έναν ειδικό.

«Δεν τόλμησα να το εκμυστηρευτώ σε φίλους γιατί μία φορά που είπα στην παρέα μου ότι ο σύζυγός μου θέλει να κάνουμε σεξ συνεχώς, άρχισαν να γελάνε και να μου λένε "τυχερούλα", "μακάρι και ο δικός μου να ήθελε" και άλλα τέτοια. Οταν όμως ζήτησα τη βοήθεια ενός ειδικού, μου είπε ότι πρακτικά ο άντρας μου με βίαζε και με εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις επανειλημμένα» είπε.

«Ηταν πολύ σκληρό να το ακούς και να αντιλαμβάνεσαι τι ακριβώς συνέβαινε τόσο χρόνια. Κάναμε κάποιες προσπάθειες "απεξάρτησής" του από το σεξ αλλά δεν τις σεβάστηκε. Τότε αποφάσισα ότι δεν είχα εγώ το πρόβλημα και ότι ήθελα πια να χωρίσω» εξομολογήθηκε η γυναίκα, η οποία μπορεί πια και κοιμάται ήσυχη, στο κρεβάτι της, τα βράδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.