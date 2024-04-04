Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας της Ιαπωνίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Γκισαμπουρό Σονόμπε, ο οποίος αναγνωριζόταν επισήμως ως ο γηραιότερος άνδρας στην Ιαπωνία, μεταδίδουν σήμερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.
Γεννηθείς στις 6 Ιανουαρίου του 1911, ο Σονόμπε κέρδισε μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες όταν απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2022 ο γηραιότερος, μέχρι τότε, άνδρας στην Ιαπωνία.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ο Σονόμπε άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή, 31 Μαρτίου.
Σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής της Τατεγιάμα, όπου διέμενε ο υπερήλικας, δεν αναφέρεται η ημερομηνία θανάτου ούτε και τα αίτια, κατόπιν παράκλησης της οικογένειας του εκλιπόντος.
Χθες Τετάρτη, η επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες είχε ανακοινώσει τον θάνατο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο: Ο Χουάν Βισέντε Πέρες, από τη Βενεζουέλα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 114 ετών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.