Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας της Ιαπωνίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Γκισαμπουρό Σονόμπε, ο οποίος αναγνωριζόταν επισήμως ως ο γηραιότερος άνδρας στην Ιαπωνία, μεταδίδουν σήμερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Γεννηθείς στις 6 Ιανουαρίου του 1911, ο Σονόμπε κέρδισε μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες όταν απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2022 ο γηραιότερος, μέχρι τότε, άνδρας στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ο Σονόμπε άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή, 31 Μαρτίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής της Τατεγιάμα, όπου διέμενε ο υπερήλικας, δεν αναφέρεται η ημερομηνία θανάτου ούτε και τα αίτια, κατόπιν παράκλησης της οικογένειας του εκλιπόντος.

Χθες Τετάρτη, η επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες είχε ανακοινώσει τον θάνατο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο: Ο Χουάν Βισέντε Πέρες, από τη Βενεζουέλα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 114 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.