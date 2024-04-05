Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως θέματα στρατηγικής ασφάλειας, περιλαμβανομένων οπλικών συστημάτων με βάση το διάστημα, είναι το κυριότερο πιθανό πεδίο για διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προτείνουν σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα για την απαγόρευση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο διάστημα, δύο μήνες αφότου πηγές των ΗΠΑ δήλωσαν πως η Ουάσινγκτον έχει νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τις πυρηνικές δυνατότητες της Ρωσίας και προσπάθειες να αναπτύξει όπλα με βάση το διάστημα, κάτι που η Μόσχα αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο ψηφίσματος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: "Το κυριότερο πιθανό πεδίο για διάλογο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία είναι θέματα που συνδέονται με τη στρατηγική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει το θέμα του διαστήματος".

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν πέσει "κάτω από το μηδέν", όπως έχει πει το Κρεμλίνο, αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμό της στην Ουκρανία το 2022 και οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν τη χορήγηση βοήθειας, όπλων, εκπαίδευσης και πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών στο Κίεβο.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ, οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις μακράν, έχουν εκφράσει λύπη για την εγκατάλειψη των συνθηκών για τον έλεγχο των εξοπλισμών που είχαν στόχο να επιβραδύνουν την ψυχροπολεμική κούρσα των εξοπλισμών και να μειώσουν τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Η τελευταία συνθήκη που θέτει όρια στον αριθμό στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών των δύο χωρών αναμένεται να λήξει τι 2026.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει πως η Μόσχα θα συζητήσει τον έλεγχο των εξοπλισμών μόνο στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ρωσίας, περιλαμβανομένων των ανησυχιών της για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και τη δυτική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέρριψε επίσης ισχυρισμούς του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι η Ρωσία θα θέσει κακόβουλα στο στόχαστρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν αυτό το καλοκαίρι στο Παρίσι, χαρακτηρίζοντάς τους εντελώς αβάσιμους.

Ο Πεσκόφ απέρριψε επίσης έναν ισχυρισμό του υπουργού Μεταφορών της Τσεχίας Μάρτιν Κούπκα, ο οποίος είπε στους Financial Times πως η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει δολιοφθορά στα σιδηροδρομικά δίκτυα της ΕΕ μέσω μιας μεγάλης κλίμακας εκστρατείας χάκινγκ.

"Είναι απολύτως αβάσιμες οι κατηγορίες και στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη περίπτωση. Ακούγονται συχνά, αλλά δεν υποστηρίζονται ποτέ από οποιαδήποτε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή επιχειρηματολογία. Δεν αποδεχόμαστε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές", είπε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

