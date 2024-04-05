Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα αγόρι 14 ετών έπειτα από «υπερβολικά βίαιη» επίθεση που δέχθηκε χθες, Πέμπτη, κοντά στο γυμνάσιο που φοιτά στην περιοχή του Παρισιού.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ομαδική χρήση βίας κατά του εφήβου κοντά στο σχολείο του σε φτωχή συνοικία του Βιρί-Σατιγιόν, στο νότιο τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο 14χρονος ξυλοκοπήθηκε όταν βγήκε από το σχολείο του από πολλά άτομα, τα οποία διέφυγαν στη συνέχεια. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί καμία σύλληψη.

Οι εικόνες από το σύστημα καμερών ασφαλείας του δήμου "θα μας επιτρέψουν ίσως να δούμε πιο καθαρά τι συνέβη", δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ο κεντρώος δήμαρχος της πόλης, ο Ζαν-Μαρί Βιλέν, ο οποίος κατήγγειλε "υπερβολική βία που τείνει να γίνει κάτι το συνηθισμένο".

Όταν έφτασε στο σημείο όχημα της πυροσβεστικής, είχε διακοπεί η καρδιοαναπνευστική λειτουργία του 15χρονου και ο έφηβος διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Παρισιού, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Το επεισόδιο αυτό σημειώνεται μόλις 48 ώρες μετά την επίθεση που δέχθηκε 13χρονη μπροστά στο σχολείο της σε φτωχή συνοικία του Μονπελιέ, στη νότια Γαλλία. Το κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά, έχει έκτοτε ξυπνήσει από το κώμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

