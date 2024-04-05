Η αμερικανική ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen (WCK), της οποίας επτά συνεργάτες σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Λωρίδα της Γάζα σε ισραηλινά πλήγματα, ζήτησε σήμερα τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής ερευνών.

«Ζητούμε τη σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής επιφορτισμένης να ερευνήσει τις δολοφονίες των συναδέλφων μας», ανέφερε η μκο σε ανακοίνωση. Ο ισραηλινός στρατός «δεν μπορεί να ερευνήσει με αξιόπιστο τρόπο τη δική του αποτυχία στη Γάζα», πρόσθεσε η ΜΚΟ, αφού ο στρατός αναγνώρισε σειρά «σοβαρών λαθών» σχετικά με το περιστατικό αυτό.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της, η διευθύνουσα σύμβουλος του WCK, Έριν Γκορ, αναφέρει μετά τα όσα δήλωσε το Ισραήλ για το περιστατικό πως ήταν μια «λανθασμένη αναγνώριση», ότι οι συγγνώμες των IDF για την «εξωφρενική δολοφονία των συναδέλφων μας αντιπροσωπεύουν ψυχρή παρηγοριά» για τις οικογένειες των θυμάτων και τη φιλανθρωπική οργάνωση.

«Το Ισραήλ πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οι επιχειρήσεις μας παραμένουν σε αναστολή», προσθέτει.

Χωρίς «συστημική αλλαγή» εντός του στρατού, θα υπάρξουν «περισσότερες στρατιωτικές αποτυχίες, περισσότερες συγγνώμες και περισσότερες θλιμμένες οικογένειες», προσθέτει η δήλωση.

Η φιλανθρωπική οργάνωση λέει ότι η «ριζική αιτία» της «αδικαιολόγητης» επίθεσης είναι η σοβαρή έλλειψη τροφίμων στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να «αυξήσει δραματικά» τον όγκο της βοήθειας που ταξιδεύει μέσω ξηράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

