Με απόφαση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η Τουρκία αποσύρεται από τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE).

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο σημερινό φύλλο της τουρκικής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Πρόκειται για συνθήκη που υπογράφηκε το 1990, μόλις ένα χρόνο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Έθετε όρια στον συμβατικό στρατιωτικό εξοπλισμό που μπορούσε να αναπτύξει το ΝΑΤΟ και το τότε Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ώστε να μην μπορούν να συγκεντρώνουν δυνάμεις που θα επέτρεπαν στη μία πλευρά να εξαπολύσει ταχεία επίθεση εναντίον της άλλης στην Ευρώπη.

Η Ρωσία αποσύρθηκε επισήμως από τη συνθήκη CFE τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο είχε αναστείλει την ενεργό συμμετοχή της πριν από πολλά χρόνια.

Για τη συγκεκριμένη Συνθήκη για τις Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE) διευκρινίζεται:

• Η Τουρκία δεν αποχώρησε από τη Συνθήκη CFE αλλά ανέστειλε τη συμμετοχή της όπως έχουν πράξει ήδη και άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται λίγο πριν από την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ.

• Η Συνθήκη CFE εξαιρεί μια ευρύτατη γεωγραφική ζώνη ανατολικά της Αττάλειας, η οποία δεν εποπτεύεται και δεν ελέγχεται από κανένα διεθνή πολιτικό ή στρατιωτικό οργανισμό.

• Η Συνθήκη CFE θέτει ανώτατα όρια για συγκεκριμένες κατηγορίες κύριων οπλικών συστημάτων. Οι οροφές για την Τουρκία είναι:

-2.795 Άρματα μάχης

-3.120 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης

-3.523 συστήματα Πυροβολικού

-130 Επιθετικά Ελικόπτερα

-750 Μαχητικά Αεροσκάφη

Η Τουρκία ουδέποτε έφτασε ούτε πρόκειται να φτάσει τις ανωτέρω οροφές καθώς τα σύγχρονα οπλικά συστήματα καθίστανται παγκοσμίως περισσότερο ακριβά στην πρόσκτηση και υποστήριξή τους.

Πηγή: skai.gr

