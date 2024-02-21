Κλειστός για τρίτη ημέρα και σήμερα ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι λόγω της απεργίας των εργαζομένων της διαχειρίστριας εταιρείας του (Sete), οι οποίοι επικρίνουν την οικονομική του διαχείριση, όπως είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τα δύο συνδικάτα που εκπροσωπούν το προσωπικό.

«Είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε την εντύπωση ότι το παίρνουν ελαφρά», δήλωσε η εκπρόσωπος του συνδικάτου FO, η Ναντά Μπζιουί, την τρίτη ημέρα της κοινωνικής διαμάχης που μαίνεται ανάμεσα στη διοίκηση και στα δύο συνδικάτα, τα CGT και FO.

«Και θα εκπλαγώ αν είναι ανοιχτά αύριο» Πέμπτη, συμπλήρωσε η ίδια.

Η διαμάχη αυτή, η οποία ήδη οδήγησε στο κλείσιμο της "Σιδηράς Κυρίας" (όπως αποκαλούν τον Πύργο) στις 27 Δεκεμβρίου, την ημέρα της 100ής επετείου από τον θάνατο του μηχανικού που κατασκεύασε το εμβληματικό μνημείο του Παρισιού, εξελίσσεται εν μέσω των χειμερινών σχολικών διακοπών και πέντε μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (26 Ιουλίου --11 Αυγούστου ) που θα φιλοξενήσει η γαλλική πρωτεύουσα.

Χθες Τρίτη, οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν αιφνιδίως καθώς δεν εισακούστηκε το αίτημα των δύο συνδικάτων να αποκτήσουν συνομιλητή στο δημαρχείο, μέτοχο υπερπλειοψηφίας (99%) της Sete.

Οι εκπρόσωποι των περίπου 360 εργαζομένων στον Πύργο ζητούν επίσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που ισχύει έως το 2030, θέμα της βασικής τους δυσαρέσκειας.

Η τροποποίηση, η οποία προβλέπει αύξηση των τιμών των εισιτηρίων κατά 20%, πρέπει να επικυρωθεί τον Μάιο από το Συμβούλιο του Παρισιού.

Τα δύο σημεία αντιπαράθεσης είναι το αντίτιμο που κατέβαλε η Sete στο δημαρχείο και ο προϋπολογισμός έργων για την υπόλοιπη σύμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

