Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η στιγμή της συντριβής του μαχητικού F-16 σε εθνικό πάρκο των ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο το F-16 διακρίνεται να χάνει ξαφνικά ύψος και να πέφτει κάθετα στο έδαφος, ενώ κατόπιν φαίνεται η έκρηξη. 

Συντριβή

Τη στιγμή της συντριβής, χθες Τρίτη, μαχητικού F-16 σε εθνικό πάρκο στο Νέο Μεξικό, κατέγραψε βίντεο. Στο βίντεο το F-16 διακρίνεται να χάνει ξαφνικά ύψος και να πέφτει κάθετα στο έδαφος, ενώ κατόπιν φαίνεται η έκρηξη. 

Ο χειριστής του F-16 έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του προτού συντριβεί το αεροσκάφος στο εθνικό πάρκο Γουάιτ Σαντς, ανακοίνωσε η αεροπορική βάση Χόλομαν μέσω Facebook.

Το F-16 είναι υπερηχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων που αναπτύχθηκε για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ τα χρόνια του 1970. Εκατοντάδες αεροσκάφη στη μεγάλη πλειονότητά τους εκσυγχρονισμένα, παραμένουν σε υπηρεσία σε όλο τον κόσμο. F-16 διαθέτει και η ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην αναβαθμισμένη εκδοχή τους (Viper). 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ F16 συντριβή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark