Επέστρεψε στο Λονδίνο ο Κάρολος για να υποβληθεί ξανά σε θεραπείες για τον καρκίνο

Επέστρεψε στο Λονδίνο ο βασιλιάς Κάρολος προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο μετά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Σάντρινγκχαμ.

Σύμφωνα με τη Daily mail, ο 75χρονος μονάρχης προσγειώθηκε στο Clarendon House με το βασιλικό ελικόπτερο αφού πέρασε μια εβδομάδα στο Νόρφολκ μετά την ανακοίνωση του προβλήματος υγείας του.

Φωτογραφίες τον απεικονίζουν με τη σύζυγό του Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του καθώς το βασιλικό ζεύγος κατευθυνόταν στο κοντινό Clarence House.

Η βασίλισσα την περασμένη εβδομάδα είπε ότι ο σύζυγός της τα πήγαινε «εξαιρετικά καλά υπό τις περιστάσεις» και ότι υποβλήθηκε στην πρώτη του περίοδο θεραπείας για τον καρκίνο την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε «συγκινηθεί πολύ» από όλα τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε από το κοινό.

Χθες, ο Κάρολος εθεάθη στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τότε που ξεκίνησε τακτικές θεραπείες να περπατά στην εκκλησία στο Σαντρινγκχαμ με την Καμίλα.

Το Σάββατο μίλησε για πρώτη φορά εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχαριστίες του για τα μηνύματα συμπαράστασης και είπε ότι ένιωσε «συγκινημένος» όταν άκουσε ότι η εμπειρία του εμπνέει άλλους ώστε να σπεύσουν να ελεγχθούν.

Ο Κάρολος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναβάλλει όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις του για όσο θα υποβάλλετε σε θεραπεία για τον καρκίνο, τον οποίο βρήκαν οι γιατροί ενώ νοσηλευόταν για καλοήθη πάθηση του προστάτη.

Θεωρείται ότι ο Βασιλιάς θα έχει επίσης συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα παρά τη συνεχιζόμενη θεραπεία του για τον καρκίνο.



Πηγή: skai.gr

