Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το instagram story της εγγονής του Μαρίας Ολυμπίας

Με μια φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια, τίμησε με instagram story, τον παππού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο η εγγονή του Μαρία Ολυμπία, για την συμπλήρωση του ενός χρόνου από τον θάνατό του.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, από τη δεκαετία του ΄60, φαίνεται ο νεαρός ακόμη Κωνσταντίνος να κάνει προπόνηση καράτε.

«Μου λείπεις περισσότερο από ποτέ», γράφει η Μαρία-Ολυμπία στο Ιnstagram.

Σήμερα στις 11 το πρωί, έλαβε χώρα το μνημόσυνο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι.

Ο χώρος ήταν ήδη έτοιμος από χθες με τις εργασίες καθαρισμού να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το μεσημέρι της 9/1.

Σε κάθε περίπτωση η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παρόντες ήταν η σύζυγός του Άννα Μαρία, τα παιδιά του και οι δύο αδερφές του, αλλά και κάποια με τα εγγόνια του.

Το μνημόσυνο τέλεσε ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας Ιλίου.

Πηγή: skai.gr

