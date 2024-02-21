Νέα πτώση για τα ποσοστά της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και επιστροφή των Φιλελευθέρων (FDP) στο όριο του 5% αποτυπώνεται σε νέα δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με το «Βαρόμετρο Τάσεων» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών ntv/RTL, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) προηγείται με 30%, απώλεια μίας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΑfD με 17% (-1) που καταγράφει τη χειρότερη επίδοσή της από τον περασμένο Ιούνιο. Τον Δεκέμβριο του 2023 βρισκόταν στο 23%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 15% χωρίς μεταβολή στα ποσοστά του, όπως και οι Πράσινοι, με 14%. Το FDP κερδίζει μία μονάδα και φθάνει στο όριο του 5%, από όπου πέφτει τώρα στο 4% το νεοσύστατο κόμμα της Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), ενώ η Αριστερά παραμένει στο 3%.

Σε ερώτημα για την απευθείας επιλογή καγκελάριου, ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς προηγείται με 24%, ακολουθεί ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) με 18%, ενώ τον Όλαφ Σολτς επιλέγει μόνο το 14% των ερωτηθέντων.

Η AfD παραμένει σε καθοδική δημοσκοπικά πορεία μετά τις αποκαλύψεις για επαφές με νεοναζιστικές οργανώσεις και από κοινού επεξεργασία σχεδίου ομαδικών διά της βίας απελάσεων μεταναστών από την Γερμανία. Στο ίδιο πλαίσιο αποστάσεις από το κόμμα έλαβε και η επικεφαλής του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα με την αρχηγό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της AfD Αλίς Βάιντελ, σε πρόσφατη προσωπική συνάντηση των δύο το κλίμα ήταν «λιγότερο τεταμένο», ενώ διαπιστώθηκαν «πολλά σημεία ταύτισης». Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η απειλή της κυρίας Λεπέν να αποκλείσει την AfD από την κοινή ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις αποκαλύψεις. «Διαπιστώσαμε ότι επιδιώκουμε τις ίδιες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής», έγραψε η κυρία Βάιντελ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», ενώ ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Παρίσι, είχε ως αντικείμενο «την ενότητα της ομάδας και τις επικείμενες ευρωεκλογές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

