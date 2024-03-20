Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια την Ουκρανία, δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και έκανε λόγο για «αδυναμίες», οι οποίες γίνονται εμφανείς στην πλευρά της Ρωσίας. Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε την έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι και να φθάσει στην περιοχή η ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η Ρωσία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο πιστεύουν κάποιοι. Αν ο ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να "αναστείλει" αυτόν τον πόλεμο και η υποστήριξή μας εξασθενήσει, τότε έχει κάνει λάθος υπολογισμό», τόνισε ο κ. Σολτς από το βήμα της Bundestag, στην καθιερωμένη ομιλία του πριν από το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο καγκελάριος δήλωσε ακόμη ότι κατά τη σύνοδο κορυφής θα ήθελε να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη θα επενδυθούν στην αγορά όπλων για την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι για το 2024 αυτά υπολογίζονται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, τάχθηκε υπέρ της στενότερης συνεργασίας στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στις στρατιωτικές προμήθειες.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εκλογές στην Ρωσία, ο Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι η χειραγώγησή τους αποτελεί σημάδι αδυναμίας της ρωσικής πλευράς και εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αντιπολίτευση στη χώρα. «Είναι πραγματικά δύσκολο να επιμένεις στην ελευθερία σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την στήριξη αυτών των ανθρώπων», ανέφερε. Στην πολιτική για την Ουκρανία, ο καγκελάριος περιέγραψε τρεις κατευθυντήριες γραμμές, την στήριξη της χώρας «για όσο χρειαστεί», την απόρριψη της ιδέας μιας «υπαγορευμένης ειρήνης» και τον αποκλεισμό κάθε ενδεχομένου εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση. Τόνισε επίσης ότι το Βερολίνο και το Παρίσι παραμένουν σε στενή συνεργασία.

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε ακόμη στην κρίση στην Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ «δεν μπορεί να ξεχαστεί, ήταν τρομερή». «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του» και η Γερμανία, πρόσθεσε, «είναι ξεκάθαρα φίλη του Ισραήλ, όπως ίσως μόνο οι ΗΠΑ», αλλά «πρέπει και να λέμε τα απαραίτητα». «Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός προκειμένου μεταξύ άλλων να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και να φθάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στην Λωρίδα της Γάζας. Ο κ. Σολτς δήλωσε «προσεκτικά αισιόδοξος» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός «είναι λίγο πιο ρεαλιστική» τώρα. Η ανθρωπιστική βοήθεια από αέρος δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, διευκρίνισε και εξέφρασε την ελπίδα η ΕΕ να κατορθώσει να φθάσει αυτή τη φορά σε κοινή θέση για την Μέση Ανατολή, ενώ επανέλαβε την πάγια γερμανική θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών για την περιοχή. «Πρέπει να καταστεί σαφές ότι μπορεί να υπάρξει μέλλον για μια ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ του Ισραήλ και ενός χωριστού παλαιστινιακού κράτους, χωρίς δικό του στρατό, το οποίο ωστόσο θα μπορεί να διαχειριστεί τις υποθέσεις του», συνέχισε ο Όλαφ Σολτς.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς επέκρινε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Ρολφ Μούτσενιχ, ο οποίος ζήτησε να εξεταστεί η πιθανότητα να «παγώσει» ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με δειλία έναν εγκληματία πολέμου όπως ο Πούτιν. Η συζήτηση για αυτό το θέμα είναι επικίνδυνη», δήλωσε και τόνισε την ανάγκη τα ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ «όχι μόνο να βελτιώσουν την συνεργασία τους αλλά και να συνεισφέρουν περισσότερο οικονομικά». Σχετικά με το Μεσανατολικό, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία πρέπει να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ, το οποίο, ωστόσο, ανέφερε, «φέρει επίσης την ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

