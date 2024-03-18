Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ επαίνεσε τον Όλαφ Σολτς (στη φωτογραφία μαζί το 2005) για την «ειρηνική στάση» του και την απροθυμία του να δώσει στην Ουκρανία τους μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους Taurus.

Όταν ρωτήθηκε από το γερμανικό πρακτορείο αν θα ήθελε έναν «καγκελάριο της ειρήνης» ο 79χρονος είπε: «Νομίζω ότι ο Όλαφ Σολτς κάνει αυτό που περιμένω από έναν Γερμανό καγκελάριο αυτή τη στιγμή». «Αν κάποιος, ως καγκελάριος της Γερμανίας, υπερασπίζεται την ειρήνη, αν κάποιος αποκαλείται ‘’καγκελάριος της Ειρήνης’’, είναι αυτό αρνητικό;» διερωτήθηκε ο Σρέντερ.



Σημειώνεται ότι ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός κατηγορήθηκε σφόδρα στη Γερμανία για τις στενές σχέσεις που διατηρεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τις επιτελικές θέσεις που κατέχει σε ρωσικές εταιρείες, με συνέπεια να χάσει προνόμια που διέθετε ως πρώην καγκελάριος.

