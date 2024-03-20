Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίσθηκαν, σε ρωσική επίθεση στην βόρεια ουκρανική πόλη Χάρκιβ, που έπληξε ένα οκταόροφο κτήριο και ένα εργοστάσιο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ανακριτικής υπηρεσίας της τοπικής αστυνομίας.

Ο ρωσικός πύραυλος έπληξε τη βιομηχανική περιοχή στην βόρεια ουκρανική, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άμαχοι και να τραυματισθούν τουλάχιστον άλλοι πέντε, και να προκληθεί πυρκαγιά σ’ έναν εκδοτικό οίκο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η περιοχή του Χάρκιβ, που συνορεύει με την Ρωσία στο βόρειο τμήμα της και εκτείνεται κοντά στην γραμμή του μετώπου, υφίσταται συστηματικά επιθέσεις κατά την διάρκεια της διετούς ρωσικής εισβολής. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν ένας πύραυλος κρουζ. Μια μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο εκδοτικός οίκος» δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Από την επίθεση επλήγη επίσης ένα εργοστάσιο επίπλων και χρωμάτων, πρόσθεσε ο Σέρχιι Μπολβίνοφ, επικεφαλής της ανακριτικής υπηρεσίας της τοπικής αστυνομίας.

Διασώστες και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο καταβάλλοντας προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που επεκτάθηκε σε μια επιφάνεια μεγαλύτερη των 2.000 τ.μ, ανέφερε η υπηρεσία έκτακτων αναγκών.

Συνεχίζουν να εργάζονται μέσα στα ερείπια, καθώς ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

Η περιοχή του Χάρκιβ, που συνορεύει με την Ρωσία στο βόρειο τμήμα της και εκτείνεται κοντά στην γραμμή του μετώπου, υφίσταται συστηματικά επιθέσεις κατά την διάρκεια της διετούς ρωσικής εισβολής.

«Ένας εκδοτικός οίκος, ένα εργοστάσιο επίπλων και χρωμάτων (επλήγησαν)» δήλωσε ο Σέρχιι Μπολβίνοφ, επικεφαλής της μονάδας μέσω ανάρτησης του στο Facebook.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε μια έκταση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.