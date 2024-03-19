Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε σήμερα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), τον κύριο διάδοχο της KGB της σοβιετικής εποχής, να βοηθήσει τις ρωσικές εταιρείες να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις και να επεκτείνουν την επιρροή τους σε νέες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Σε μια προσπάθεια να πλήξει τη ρωσική οικονομία και να αναγκάσει τον Πούτιν να αλλάξει πορεία, η Δύση επέβαλε στη Ρωσία τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχει επιβάλει ποτέ, λίγο αφότου το Κρεμλίνο διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο Πούτιν, ωστόσο, λέει ότι η οικονομία της Ρωσίας εν καιρώ πολέμου έχει αναπτυχθεί παρά τις κυρώσεις, με την κατασκευή βλημάτων πυροβολικού να ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη της Δύσης και τη ρωσική οικονομία να σημειώνει πέρυσι ανάπτυξη 3,6%.

Σε ομιλία του στην ετήσια συνάντηση της κατασκοπευτικής υπηρεσίας FSB στη Λουμπιάνκα στο κέντρο της Μόσχας, μετά τη σαρωτική νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, ο Πούτιν είπε ότι οι κατάσκοποί της θα πρέπει να συνεργαστούν με άλλες υπηρεσίες για να αυξήσουν την ασφάλεια του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Είπε στο FSB «να παράσχει στήριξη στις εταιρείες μας που αναπτύσσονται ενεργά παρά τα εμπόδια που τους θέτουν και οι οποίες εξερευνούν νέες αγορές αλλά αντιμετωπίζουν ανοιχτά εχθρικές ενέργειες» από τη Δύση.

«Ναι, μας δημιουργούν προσωρινά προβλήματα», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι μίλησε στην κυβέρνηση για το πώς οι κυρώσεις επηρέασαν ορισμένα μεγάλα έργα. «Αλλά όλα, φυσικά, θα γίνουν ούτως ή άλλως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

