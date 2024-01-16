Επίθεση από τους αντάρτες Χούθι -που το απόγευμα της Τρίτης ανέλαβε επίσημα την ευθύνη- δέχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πλοίο έπλεε υπό σημαία Μάλτας και είναι ελληνόκτητο. Πρόκειται για το πλοίο «Ζωγραφιά» με 24μελές πλήρωμα, έχει υποστεί περιορισμένες υλικές ζημιές από το χτύπημα, αλλά παραμένει αξιόπλοο- συνεχίζει το ταξίδι του με ίδια μέσα. Η επίθεση έγινε στα 76 μίλια βόρεια και δυτικά της Υεμένης. Στο πλοίο δεν επιβαίνουν Ελληνες ναυτικοί, ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες. Το Ζωγραφιά είχε αποπλεύσει από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ, κενό φορτίου, ενώ στο Σουέζ θα γίνει η εκτίμηση των ζημιών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η επίθεση στο ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο έρχεται μία μέρα μετά την πυραυλική επίθεση σε πλοίο αμερικανικών συμφερόντων στην ίδια περιοχή.

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 16, 2024

🇾🇪 BREAKING: Dry bulk ship Zografia hit by Yemen missile in The Red Sea and sustains minor damage according to Reuters pic.twitter.com/Z2eu4LRrq2 — Teddy (@edrTeddy) January 16, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.