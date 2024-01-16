Λογαριασμός
Ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα

Χτυπήθηκε από πύραυλο - Δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί στο πλήρωμα- Μικρές ζημιές έχει υποστεί το πλοίο- Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Το φορτηγό πλοίο Ζωγραφιά

Επίθεση από τους αντάρτες Χούθι -που το απόγευμα της Τρίτης ανέλαβε επίσημα την ευθύνη- δέχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πλοίο έπλεε υπό σημαία Μάλτας και είναι ελληνόκτητο. Πρόκειται για το πλοίο «Ζωγραφιά» με 24μελές πλήρωμα, έχει υποστεί περιορισμένες υλικές ζημιές από το χτύπημα, αλλά παραμένει αξιόπλοο- συνεχίζει το ταξίδι του με ίδια μέσα. Η επίθεση έγινε στα 76 μίλια βόρεια και δυτικά της Υεμένης. Στο πλοίο δεν επιβαίνουν Ελληνες ναυτικοί, ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες. Το Ζωγραφιά είχε αποπλεύσει από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ, κενό φορτίου, ενώ στο Σουέζ θα γίνει η εκτίμηση των ζημιών. 

Η επίθεση στο ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο έρχεται μία μέρα μετά την πυραυλική επίθεση σε πλοίο αμερικανικών συμφερόντων στην ίδια περιοχή.

θέση πλήγματος

