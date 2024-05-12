Λογαριασμός
Παίκτης της Αντβέρπ ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο-Νεκρός ένας 85χρονος

Ο Έλιοτ Ματάτσο της Αντβέρπ παρέσυρε έναν 85χρονο ποδηλάτη. Όλα δείχνουν πως δεν είχε ευθύνη ο 22χρονος Βέλγος μέσος.

Έλιοτ Ματάτσο

Σε μια τραγική υπόθεση ενεπλάκη ο Έλιοτ Ματάτσο. Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, ο 22χρονος μέσος παρέσυρε το πρωί του Σαββάτου με το αυτοκίνητό του έναν 85χρονο άνδρα, ο οποίος κατέληξε στα τραύματά του.

Οι πρώτες έρευνες καταλήγουν στο ότι ο Βέλγος άσος δεν είχε καμία ευθύνη για το δυστύχημα, καθώς ο ίδιος δεν είχε κάνει χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ενώ το θύμα φέρεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη με το ποδήλατό του καθώς τυφλώθηκε από τον ήλιο και δεν διέκρινε ότι έπρεπε να σταματήσει.

Ο Ματάτσο δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, ωστόσο είναι, μοιραία, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το συμβάν.

Πηγή: sport-fm.gr

