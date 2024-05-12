Παίκτης της Αντβέρπ ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο-Νεκρός ένας 85χρονος

Σε μια τραγική υπόθεση ενεπλάκη ο Έλιοτ Ματάτσο. Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, ο 22χρονος μέσος παρέσυρε το πρωί του Σαββάτου με το αυτοκίνητό του έναν 85χρονο άνδρα, ο οποίος κατέληξε στα τραύματά του.

Οι πρώτες έρευνες καταλήγουν στο ότι ο Βέλγος άσος δεν είχε καμία ευθύνη για το δυστύχημα, καθώς ο ίδιος δεν είχε κάνει χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ενώ το θύμα φέρεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη με το ποδήλατό του καθώς τυφλώθηκε από τον ήλιο και δεν διέκρινε ότι έπρεπε να σταματήσει.

Ο Ματάτσο δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, ωστόσο είναι, μοιραία, σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το συμβάν.

Vanochtend is Eliot Matazo betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval met een fietser. Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser mogelijk verblind door de zon zijn geweest en door het rode licht zijn gereden. Zoals gebruikelijk bij dit soort ongevallen werd bij Eliot… pic.twitter.com/6C7rjDqqEh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 11, 2024

