Η Ρωσία λέει πως καταστράφηκαν drones και πύραυλοι της Ουκρανίας στην Μπέλγκοροντ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ουκρανικούς πυραύλους και drones στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπέλγκοροντ περί τις 02:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το υπουργείο έκανε λόγο μέσω Telegram περί κατάρριψης επτά πυραύλων και τεσσάρων UAVs.

«Απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων Όλχα και εναέρια οχήματα χωρίς πιλότο στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας απετράπη», διαβεβαίωσε.

Δεν έδωσε πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η Μόσχα ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνά της κατέστρεψε πυραύλους και drones του Κιέβου στις περιφέρειες Μπέλγκοροντ και Βαρόνεζ. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στόχος ήταν ιδίως ρωσική αεροπορική βάση σε αυτή την τελευταία περιφέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.