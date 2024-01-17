Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χαρακτηρίσει ξανά τους υεμενίτες αντάρτες Χούθι «τρομοκρατική» οντότητα, μετά τη σειρά επιθέσεών τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσαν χθες Τρίτη το βράδυ αμερικανικά ΜΜΕ.

Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει σήμερα και θα καταγραφεί μια ημέρα αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο τέσσερις πυραύλους των Χούθι οι οποίοι ήγειραν «άμεση απειλή» για εμπορικά και πολεμικά πλοία, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Επρόκειτο για την τρίτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας εναντίον των Χούθι, που βάζουν πλέον συστηματικά στο στόχαστρο πλοία στα ανοικτά της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που πολιορκεί και σφυροκοπεί ο στρατός του Ισραήλ.

Οι αντάρτες ξανάβαλαν και χθες στο στόχαστρο εμπορικό πλοίο, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Την περασμένη εβδομάδα, έγιναν αμερικανοβρετανικές επιδρομές εναντίον περίπου τριάντα εγκαταστάσεων στην Υεμένη. Κατόπιν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε ραντάρ και υποδομές drones και πυραύλους, επιτείνοντας την ανησυχία πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα εξαπλωθεί. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τους Χούθι «τρομοκρατική» οργάνωση στην ανακοίνωσή του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το κίνημα των σιιτών ανταρτών απειλεί πως θα προχωρήσει σε «σθεναρή και αποτελεσματική» ανταπόδοση.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ δημιούργησαν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θαλάσσια, κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

«Δεν επιδιώκουμε περιφερειακή σύρραξη, κάθε άλλο», διαβεβαίωσε χθες ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, που εκφράστηκε στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Απεναντίας, «επιδιώκουμε να σταματήσουμε την εξάπλωση της σύρραξης και να δημιουργήσουμε συνθήκες (που θα ευνοήσουν την) αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.

Οι Χούθι αποτελούν μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Τον συγκροτούν οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν, όπως η παλαιστινιακή Χαμάς και η λιβανική Χεζμπολά.

Οι ΗΠΑ είχαν αφαιρέσει τον Φεβρουάριο του 2021 τους Χούθι από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζουν. Η Ουάσιγκτον έκρινε την εποχή πως ο χαρακτηρισμός αυτός περιέπλεκε την αντιμετώπιση της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στην Υεμένη, χώρα όπου μαίνεται πόλεμος από το 2014. Το κίνημα Ανσαραλά, ή Χούθι όπως είναι πιο γνωστό από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, ελέγχει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

