Για «βαρύτατη πρόκληση» από πλευράς της νεοεκλεγείσας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι αναμένει τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μέσω του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου:

«Η αναφορά της νεοεκλεγείσας Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε «Μακεδονία» αντί για τη συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας, κατά την τελετή ορκωμοσίας της, συνιστά βαρύτατη πρόκληση.

Αποτελεί μια, δυστυχώς, αναμενόμενη ενέργεια, που είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό από το εθνικιστικό VMRO-DPMNE και υλοποιήθηκε σε μηδενικό χρόνο, παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών και αναιρώντας το θεμέλιο αυτής.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες για «ζητήματα» που θα ανακύψουν, αν η προεκλογική ρητορική συνεχιζόταν και μετεκλογικά. Αναμένουμε πλέον τις ενέργειες, στις οποίες θα προχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση για να αντιδράσει στην πρόκληση, απαντώντας τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, γνωστοποιώντας το ζήτημα στους διεθνείς οργανισμούς, ΕΕ και ΝΑΤΟ».

