Κίνα: Ο πληθυσμός συρρικνώθηκε το 2023 για δεύτερη συναπτή χρονιά

Ο κινεζικός πληθυσμός μειώθηκε το 2023, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας, με τον δείκτη γεννητικότητας να επιβραδύνεται, την ώρα που το κόστος της εκπαίδευσης αυξάνεται και οι κοινωνικές συμπεριφορές μεταβάλλονται.

Το 2022, η Κίνα ανακοίνωσε την πρώτη συρρίκνωση του πληθυσμού της σε έξι δεκαετίες.

Και, την περασμένη χρονιά, έχασε τον τίτλο της «πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου» από την Ινδία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιστρέψει τη συρρίκνωση του πληθυσμού προσφέροντας οικογενειακά επιδόματα και άλλα κίνητρα, που παραμένουν ωστόσο όχι ιδιαίτερα γενναία, προχωρώντας σε επικοινωνιακή εκστρατεία, και —πλέον— επιτρέποντας σε όλα τα ζευγάρια να αποκτούν τρία παιδιά.

«Στα τέλη του 2023, ο εθνικός πληθυσμός ανήλθε σε 1,40967 δισεκ. ανθρώπους», με άλλα λόγια σημειώθηκε «μείωση κατά 2,08 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2022», ανέφερε η κινεζική στατιστική υπηρεσία.

Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ανθρώπους που έχουν την κινεζική υπηκοότητα και τόπο διαμονής την ηπειρωτική Κίνα. Δεν συνυπολογίζονται οι κάτοικοι των ημιαυτόνομων περιφερειών (Χονγκ Κονγκ, Μακάο), ούτε αυτοί της Ταϊβάν, νήσου με 23 εκατομμύρια κατοίκους που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία, προορισμένη να επανενωθεί μια μέρα με την υπόλοιπη χώρα, ακόμα και διά της βίας αν χρειαστεί.

Η συρρίκνωση της περασμένης χρονιάς είναι υπερδιπλάσια από αυτήν του 2022, όταν ο ασιατικός γίγαντας είδε τον πληθυσμό του να συρρικνώνεται κατά 850.000 ανθρώπους.

Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που μειώθηκε ο πληθυσμός της Κίνας από τα χρόνια του 1960.

Τη δημογραφική παρακμή εξηγούν διάφοροι λόγοι, όπως το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης, η έλλειψη εμπιστοσύνης στο οικονομικό μέλλον, ή ακόμη η αυξανόμενη δυσφορία απέναντι στον θεσμό της οικογένειας — ο γάμος είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην Κίνα προτού οποιοδήποτε ζευγάρι αποκτήσει παιδί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.