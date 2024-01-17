Η Γαλλία «αποφάσισε να μην συμμετάσχει» στις αεροπορικές επιθέσεις του αμερικανοβρετανικού συνασπισμού εναντίον των Χούθι της Υεμένης, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, τόνισε το βράδυ της Τρίτης ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
«Η Γαλλία αποφάσισε να μην ενταχθεί σε έναν συνασπισμό που εξαπολύει προληπτικά πλήγματα εναντίον των Χούθι στο έδαφός τους. Γιατί; Επειδή ακριβώς επιδιώκουμε με τη στάση μας να αποφύγουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση», είπε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι «στρατιωτικής» αλλά «διπλωματικής» φύσεως.
